ДЖАТРА На чтение: 1 минута

ДЖАТРА (санскрит ход, по­езд­ка, пу­те­ше­ст­вие, про­цес­сия, празд­ник, тор­же­ст­во; позд­нее - зре­ли­ще) - древний вид народного представления, традиция сборищ-гуляний с музыкой, пением , танцами и играми.

Воз­ник­ла на ру­бе­же 1-2-го тысячелетия; бы­ту­ет главным образом на се­ве­ро-вос­то­ке Ин­дии и в Не­па­ле. Джатра ор­га­ни­зу­ет­ся в основном сти­хий­но, по слу­чаю какого-либо се­мей­но­го, об­щин­но­го или ре­лигиозного тор­же­ст­ва. Мо­жет про­во­дить­ся в раз­ных мес­тах в лю­бое вре­мя (например, ве­че­ром в цен­тре се­ле­ния у ко­ст­ра), при­ни­мать различные фор­мы: пе­сен­но-тан­це­валь­ной про­цес­сии (дви­жу­щей­ся в со­сед­нюю де­рев­ню, на яр­мар­ку, к от­да­лён­но­му хра­му и так далее), ре­лигиозные це­ре­мо­нии в честь по­чи­тае­мо­го бо­же­ст­ва, ко­то­рая за­вер­ша­ет­ся празд­нич­ным гу­лянь­ем у хра­ма (Джатра-пуд­жа) и так далее. Джатра име­ют различные мас­шта­бы - от ло­каль­но-эт­ни­че­ских до об­ще­на­цио­наль­ных (например, ин­д­ра-Джатра, гхо­дэ-Джатра и другие). В XV-1XVI века в Бен­га­лии и Орис­се воз­ник­ла Джатра как те­ат­ра­ли­зов. пред­став­ле­ние, ос­но­ван­ное на ми­фо­ло­гических сю­же­тах му­зы­каль­но-тан­це­валь­ной дра­мы (джат­ра­ган). Ра­зыг­ры­ва­ет­ся на от­кры­том воз­ду­хе под боль­шим, на­тя­ну­тым на шес­тах тен­том (здесь раз­ме­ща­ют­ся ак­тё­ры и зри­те­ли). С конца XVIII века зна­чи­тель­но рас­ши­рил­ся ре­пер­ту­ар, тра­диционное искусство Джатры по­сте­пен­но про­фес­сио­на­ли­зи­ру­ет­ся.