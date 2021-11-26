«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РАССКАЗОВ ВЕТАЛЫ»
«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РАССКАЗОВ ВЕТАЛЫ» - памятник повествовательной литературы на санскрите.
Сохранился в нескольких версиях, старейшая из которых датируется 2-й половиной 1-го тысячелетия н. э. Обрамляющий сюжет - противостояние легендарного царя Викрамадитьи и злобного духа (Веталы), испытывающего царя рассказами-загадками.
Другая редакция «Двадцати пяти рассказов Веталы» (под названием «Волшебный мертвец») популярна в Тибете и среди монгольских народов.
Известны многочисленные переводы на другие языки Южной Азии. Европейские переводы, а также литературная обработка сюжетов «Двадцати пяти рассказов Веталы» появляются с XIX века (новелла «Обмененные головы» Т. Манна, 1940, и др.).