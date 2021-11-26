ДХАРМАШАСТРЫ

ДХАРМАШАСТРЫ - древнеиндийкие сборники наставлений в дхарме .

Дхармашастры, со­став­лен­ные брах­ма­на­ми сна­ча­ла для сво­их уче­ни­ков, со вре­ме­нем бы­ли при­зна­ны ав­то­ри­тет­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми пра­ва. Са­мый из­вест­ный сбор­ник с на­став­ле­ния­ми в дхар­ме - Ма­на­вад­хар­ма­ша­ст­ра. Ис­тол­ко­ва­ние дхарм прак­ти­че­ски все­гда со­че­та­лось с ис­тол­ко­ва­ни­ем обы­ча­ев и тра­ди­ций, вклю­чав­ших в се­бя и обыч­ное пра­во; дхар­мы на­ря­ду с пра­ви­ла­ми и на­став­ле­ния­ми для пра­во­вер­но­го ин­ду­са на ка­ж­дый день оп­ре­де­ля­ли фор­маль­ные ос­но­ва­ния для об­ра­ще­ния в суд, спо­со­бы при­об­ре­те­ния соб­ст­вен­но­сти, а так­же ус­ло­вия и по­след­ст­вия при­ме­не­ния не­об­хо­ди­мой обо­ро­ны. Дхармашастры ста­ли ис­то­ри­че­ски по­след­ней раз­но­вид­но­стью на­став­ле­ний, из­ло­жен­ных в сти­хотворной фор­ме - в ви­де дву­сти­ший (шлок). Прин­ци­пы дхар­мы про­дол­жа­ют вли­ять на ми­ро­восприятие и лич­ные от­но­ше­ния ин­ду­сов, вклю­чая и пра­во­от­но­ше­ния.

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