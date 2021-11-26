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ДХАММАПАДА
ДХАММАПАДА - один из самых известных и цитируемых буддийских текстов.
Входит в собрание «Кхуддака» палийского буддийского канона школы тхеравада. В 423 стихах, разделённых на 26 глав, представлены наставления Будды Шакьямуни о принципах морального поведения. В комментарии к «Дхаммапада» Буддхагхоши изложена история каждого наставления. Переводился с пали на пракриты, санскрит, китайский и многие другие языки (русский перевод под общей редакцией Ю. Н. Рериха подготовлен В. Н. Топоровым в 1961 году). Популярен среди буддистов разных направлений. В буддийских странах тхеравады используется как учебник для новообращённых.
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