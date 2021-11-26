ДЭВАДАСИ

ДЭВАДАСИ - в индуистских храмах искусная в танце, пении, музыке служительница культа, обслуживавшая праздничные и повседневные храмовые ритуалы.

Счи­та­лись жёна­ми бо­же­ст­ва, на­де­лён­ны­ми чис­то­той и бла­го­да­тью, хо­тя многие дэвадаси всту­па­ли в связь с людь­ми - брах­ма­на­ми, ца­ря­ми, бо­га­ты­ми при­хо­жа­на­ми и па­лом­ни­ка­ми. В свя­зи с этим религиозная ри­ту­аль­ная дея­тель­ность дэвадаси не­ред­ко де­гра­ди­ро­ва­ла до уров­ня хра­мо­вой про­сти­ту­ции и по­то­му ста­ла объ­ек­том постоян­ных го­не­ний со сто­ро­ны му­сульманских и ев­ропейских пра­ви­те­лей Ин­дии.

Хо­тя дэвадаси из­вест­ны с древ­но­сти, фор­ми­ро­ва­ние ин­сти­ту­та дэвадаси свя­за­но с раз­ви­ти­ем круп­но­го хра­мо­во­го строи­тель­ст­ва в эпо­ху Сред­не­ве­ко­вья, осо­бен­но на юге Ин­дии (эпо­ха ди­на­стий Пал­ла­вов и Чо­лов) и в Орис­се. Дэвадаси, ви­ди­мо, объ­е­ди­ни­ли в се­бе функ­ции го­род­ских ге­тер, га­рем­ных дев и жриц ме­ст­ных пле­мен­ных куль­тов (ви­ра­ли, ма­тан­ги). По­сколь­ку основной за­да­чей дэвадаси бы­ло раз­вле­че­ние бо­гов, ца­рей, при­двор­ных, брах­ма­нов, они ока­за­лись соз­да­тель­ни­ца­ми и хра­ни­тель­ни­ца­ми не­пре­взой­дён­ных об­раз­цов индийского му­зы­каль­но-тан­це­валь­но­го искусства, в т. ч. клас­сических сти­лей «бха­ра­та-нать­ям», «одис­си».

Про­фес­сия дэвадаси - на­след­ст­вен­ная, но их ря­ды по­пол­ня­лись и из­вне, за счёт де­во­чек, по­свя­щае­мых или да­ри­мых семь­я­ми хра­мам и бо­гам. В не­ко­то­рых рай­онах Ин­дии дэвадаси су­ще­ст­ву­ют и по­ны­не, хо­тя их ин­сти­тут фор­маль­но ис­ко­ре­нён се­ри­ей пра­ви­тельственных за­ко­но­дательных ак­тов (по­след­ний от­но­сит­ся к 1947 году).

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