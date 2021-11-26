ДАКИНИ

ДАКИНИ - в индуистской мифологии - свирепые демонический существа женского пола, составляющие свиту богини Кали, грозной и разрушительной ипостаси супруги Шивы.

В буд­дий­ской тра­ди­ции вад­жрая­ны Дакини ли­бо счи­та­ют­ся спут­ни­ца­ми ида­мов, ли­бо са­ми вы­сту­па­ют в их ро­ли. Дакини ока­зы­ва­ют по­мощь сто­рон­ни­кам буд­диз­ма, мо­гут по­свя­щать че­ло­ве­ка в глу­бо­чай­шие тай­ны Дхар­мы, в то же вре­мя они яро­ст­но вы­сту­па­ют про­тив все­го, что свя­за­но с про­дле­ни­ем су­ще­ст­во­ва­ния сан­са­ры.

В тра­ди­ции ти­бетского и монгольского буд­диз­ма Дакини - не­бес­ные де­вы (ти­бетское kha-gro-ma), в ши­ро­ком смыс­ле - вся­кое жен­ское бо­же­ст­во или дух.

В тюркской и монгольской ша­ман­ской ми­фо­ло­гии Дакини при­мы­ка­ют к раз­ря­ду бур­ха­нов (бо­жеств), ино­гда вхо­дят в не­го.

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