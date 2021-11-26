ДАКИНИ
ДАКИНИ - в индуистской мифологии - свирепые демонический существа женского пола, составляющие свиту богини Кали, грозной и разрушительной ипостаси супруги Шивы.
В буддийской традиции ваджраяны Дакини либо считаются спутницами идамов, либо сами выступают в их роли. Дакини оказывают помощь сторонникам буддизма, могут посвящать человека в глубочайшие тайны Дхармы, в то же время они яростно выступают против всего, что связано с продлением существования сансары.
В традиции тибетского и монгольского буддизма Дакини - небесные девы (тибетское kha-gro-ma), в широком смысле - всякое женское божество или дух.
В тюркской и монгольской шаманской мифологии Дакини примыкают к разряду бурханов (божеств), иногда входят в него.