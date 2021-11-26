БУДДА ШАКЬЯМУНИ (букв. ‒ пробуждённый отшельник из (рода) Шакьев; санскр. buddha ‒ просветлённый, пробуждённый; muni ‒ отшельник, аскет); также Бхагаван («Благословенный»), Татхагата («Так ушедший»).

Сидд­харт­ха Гау­та­ма, ос­но­ва­тель буд­диз­ма, по­след­ний буд­да пе­ред гря­ду­щим Майт­ре­ей (при­ход ко­то­ро­го Б. Ш. пред­ска­зы­ва­ет), про­по­ве­до­вав­ший Дхар­му, на ос­но­ве ко­то­рой сло­жи­лось буд­дий­ское ве­ро­уче­ние .

Да­ты рож­де­ния , ре­лиг. про­свет­ле­ния или, точ­нее, про­буж­де­ния (бод­хи) и смер­ти (па­ри­нир­ва­ны) Б. Ш. в раз­ных буд­дий­ских тра­ди­ци­ях оп­ре­де­ля­ют­ся раз­лич­но: со­глас­но син­галь­ским «длин­ным» хро­ни­кам, Б. Ш. ро­дил­ся в 624 или 623 до н. э. и дос­тиг пари­нир­ва­ны в 544 или 543 до н. э. (в со­от­вет­ст­вии с этой да­той, офи­ци­аль­но приз­нан­ной ЮНЕСКО, в 1956 празд­но­ва­лось 2500-ле­тие буд­диз­ма).

По вер­сии япон. буд­ди­стов, опи­раю­щей­ся на «ко­рот­кие» хро­ни­ки, Б. Ш. жил в 448–368 до н. э.; из­вест­ны так­же др. да­ты: ок. 566 или 563 до н. э. – 486 или 483 до н. э. и ок. 460–380 до н. э.

В па­лий­ской Сут­та-пи­та­ке (см. Ти­пи­та­ка) жизнь Б. Ш. опи­сы­ва­ет­ся на­чи­ная с мо­мен­та, ког­да, до­стиг­нув «про­свет­ле­ния», он ре­шил про­по­ве­до­вать своё уче­ние.

Сут­ты со­дер­жат све­де­ния об об­стоя­тель­ст­вах и гео­гра­фии его про­по­вед­ни­че­ской дея­тель­нос­ти (упо­ми­на­ет­ся 173 на­се­лён­ных пунк­та, из них 10 – го­ро­да), о его слу­ша­те­лях и со­бе­сед­ни­ках.

Позд­нее по­яв­ля­ют­ся пол­ные жиз­не­опи­са­ния Б. Ш. Са­мые из­ве­ст­ные из них – «Ла­ли­та­вис­та­ра», «Буд­дха­ча­ри­та» Аш­ваг­хо­ши, «Ма­ха­вас­ту», «Ни­да­на-кат­ха» и др.; «Ма­ха­па­ри­нир­ва­на-сут­ра» со­дер­жит све­де­ния о по­след­них ме­ся­цах жиз­ни Б. Ш. и о его смер­ти, в «Дхар­ма­ча­кра­пра­вар­та­на-сут­ре» опи­сы­ва­ет­ся его пер­вая про­по­ведь.

Этапы жизни. В разл. буд­дий­ских тра­ди­ци­ях жизнь Б. Ш. при­ня­то раз­де­лять на ряд эта­пов, в т. ч.: при­ня­тие ре­ше­ния ро­дить­ся в ми­ре лю­дей; схо­ж­де­ние с не­ба Ту­ши­та; вхо­ж­де­ние в ло­но ма­те­ри; ро­ж­де­ние; на­ко­п­ле­ние мир­ских зна­ний; жизнь в удо­воль­ст­ви­ях; уход из двор­ца; ас­ке­за; дос­ти­же­ние со­стоя­ния буд­ды; про­по­ведь Дхар­мы; вхо­ж­де­ние в нир­ва­ну.

Со­глас­но тра­ди­ции, Б. Ш. ро­дил­ся в ме­сяц ве­сакха в цар­ской се­мье в стра­не пле­ме­ни шакь­ев (Сев. Ин­дия), не­да­ле­ко от их сто­ли­цы Ка­пи­ла­ва­сту (на яз. па­ли – Ка­пи­ла­ватт­ху), в ро­ще или пар­ке Лум­би­ни. От­ца Б. Ш. зва­ли Шуд­дхо­да­на, мать – Май­я­де­ва.

От ро­ж­де­ния Б. Ш. имел все «при­зна­ки ве­ли­ко­го че­ло­ве­ка» (ма­ха­пу­ру­ша­лак­ша­на), и брах­ма­ны пред­ска­за­ли, что он ста­нет или буд­дой, или иде­аль­ным спра­вед­ли­вым ца­рём (ча­кра­вар­тин).

Отец Б. Ш. пред­по­чёл вто­рое, дав сы­ну свет­ское об­ра­зо­ва­ние и все­це­ло ог­ра­див от труд­но­стей и скор­бей жиз­ни.

Пре­бы­вая до 29 лет в спе­ци­аль­но по­стро­ен­ном для не­го двор­це, Б. Ш. же­нил­ся на ца­рев­не Яшод­ха­ре, и у них ро­дил­ся сын Ра­ху­ла.

Тра­ди­ция сви­де­тель­ст­ву­ет, что од­на­ж­ды (по др. ис­точ­ни­кам, по­сле­до­ва­тель­но, во вре­мя трёх или че­ты­рёх сво­их вы­хо­дов из двор­ца) на ули­цах Ка­пи­ла­ва­сту Б. Ш. уви­дел 4 зна­ме­ния, 3 из ко­то­рых (ста­рик, про­ка­жён­ный, по­хо­рон­ная про­цес­сия) по­ка­за­ли ему не­ус­той­чи­вость сан­са­ры (бы­тия, свя­зан­но­го с це­пью рож­де­ний и пе­ре­хо­дом из од­но­го су­ще­ст­во­ва­ния в дру­гое), а 4-е (от­шель­ник) – путь к ос­во­бо­ж­де­нию.

По­сле это­го Б. Ш. по­ки­нул дво­рец и 6 лет про­вёл в оби­те­лях ас­ке­тов (глав­ны­ми учи­те­ля­ми Б. Ш. бы­ли Ала­ра Ка­ла­ма и Уд­ра­ки Ра­ма­пут­ра), а за­тем на­чал соб­ст­вен­ные по­ис­ки ос­во­бо­ж­де­ния.

В воз­рас­те 35 лет, одер­жав по­бе­ду над ис­ку­си­те­лем Ма­рой, на 49-й день по­сле то­го, как Б. Ш. сел под бод­хи де­ре­вом, стре­мясь об­рес­ти со­вер­шен­ст­во, он дос­тиг про­свет­ле­ния (бод­хи) и стал буд­дой .

Вслед­ст­вие это­го он по­знал, что бы­тие – стра­да­ние, не­пре­рыв­ная че­ре­да ро­ж­де­ний и смер­тей и что от неё мож­но ос­во­бо­дить­ся; что он стал все­ве­ду­щим и дос­тиг ос­во­бо­ж­де­ния (мок­ша) от сан­са­ры; что он пре­бы­ва­ет в ми­ре толь­ко из со­стра­да­ния (ка­ру­на) к су­ще­ст­вам, про­по­ве­дуя Сре­дин­ный Путь спа­се­ния, про­ле­гаю­щий ме­ж­ду край­но­стя­ми на­сла­ж­де­ния и са­мо­ис­тя­за­ния; что он без­же­лан­ным ше­ст­ву­ет в нир­ва­ну.

По­сле­дую­щие 45 лет жиз­ни Б. Ш. про­по­ве­до­вал Дхар­му в го­ро­дах го­су­дарств, рас­по­ло­жен­ных по сред­не­му те­че­нию Ган­га.

Пер­вую про­по­ведь он про­из­нёс близ Ва­ра­на­си, по­след­нюю – в Ку­ши­на­га­ре (мес­та ро­ж­де­ния, про­свет­ле­ния, пер­вой про­по­ве­ди и по­след­ней про­по­ве­ди наи­бо­лее по­чи­тае­мы буд­ди­ста­ми все­го ми­ра). Мно­гие из уче­ни­ков Б. Ш. (Ша­ри­пут­ра, Ма­уд­галья­я­на, Кашь­я­па, Суб­ху­ти и др.) ста­ли ар­ха­та­ми.

В воз­рас­те 80 лет Б. Ш. ушёл в па­ри­нир­ва­ну, что оз­на­ча­ло его пол­ное ис­чез­но­ве­ние из всех пла­нов су­ще­ст­во­ва­ния.

Од­на­ко ещё сре­ди ран­них буд­дий­ских об­щин бы­ли та­кие, в ко­то­рых Б. Ш. пы­та­лись пред­став­лять не­кой над­мир­ной (ло­кот­та­ра), веч­ной сущ­но­стью, а с раз­ви­ти­ем ма­хая­ны воз­ни­ка­ет пот­реб­ность «вос­кре­сить» его.

Объ­яв­ля­ет­ся, что Б. Ш. ска­зал об ухо­де в па­ри­нир­ва­ну в «пе­да­го­ги­че­ских» це­лях, что­бы его по­сле­до­ва­те­ли не без­дей­ст­во­ва­ли, рас­счи­ты­вая на его по­мощь.

На са­мом де­ле он ве­чен, и, ког­да это не­об­хо­ди­мо, бу­дет по­яв­лять­ся в од­ном из трёх сво­их тел (Три­кая). Глав­ным из­веч­ным «те­лом Буд­ды» объ­яв­ля­лась Дхар­ма­кая – Те­ло Уче­ния, или За­ко­на, «та­ко­вость» (Тат­ха­та), ре­аль­ность как она есть, веч­но про­буж­дён­ное соз­на­ние.

Это выс­шее Те­ло мо­жет про­яв­лять се­бя на раз­ных уров­нях буд­дий­ско­го пси­хо­кос­мо­са: на уров­не рупа-дха­ту и ару­па-дха­ту (ми­ра форм и ми­ра не-форм) – как «те­ло нас­лаж­де­ния» (Сам­бхо­га­кая), на уров­не ка­ма-д­ха­ту (ми­ра же­ла­ний) – как ма­те­риаль­ное «прев­ра­щён­ное те­ло» (Нир­ма­на­кая). Имен­но «прев­ра­щён­ным те­лом» счи­та­ют ма­хая­ни­сты ис­то­рич. Б. Ш.

Ико­но­гра­фия. Пер­во­на­чаль­но Б. Ш. сим­во­ли­зи­ро­ва­ли: ко­ле­со, сту­па, бод­хи де­ре­во, трон, а так­же от­пе­чат­ки ступ­ней. Пер­вые ан­тро­по­морф­ные изо­бра­же­ния Б. Ш. бы­ли соз­да­ны в 1 в. до н. э. на се­ве­ро-за­па­де Ин­дии (в Ганд­ха­ре и Мат­ху­ре). Ико­но­гра­фич. ти­пы, при­ня­тые для изо­бра­же­ния Б. Ш., оди­на­ко­вы для всех ви­дов изо­бра­зит. иск-ва (скульп­ту­ры, рель­е­фа, жи­во­пи­си). Cо­дер­жа­тель­ная сто­ро­на изо­бра­зит. ка­но­на Б. Ш. скла­ды­ва­лась на ос­но­ве тек­стов Ти­пи­та­ки, ком­мен­та­ри­ев к ним и апок­ри­фов, а фор­маль­ная – под влия­ни­ем тра­ди­ции эл­ли­низ­ма. Изо­бра­же­ния Б. Ш. счи­та­лись ко­пия­ми с не­кое­го ми­фич. ори­ги­на­ла (яко­бы ис­пол­нен­но­го с на­ту­ры), в ко­то­ром бы­ли за­пе­чат­ле­ны «при­зна­ки ве­ли­ко­го че­ло­ве­ка», от­ме­чав­шие Сид­дхарт­ху Гау­та­му. Со­во­куп­ность этих при­зна­ков со­ста­ви­ла ка­нон лак­шан (ка­нон 32 признаков Буд­ды), в ко­торый во­шли 32 глав­ных и 80 ма­лых зна­ков, в т. ч. ур­на (не­боль­шое пят­но-ро­дин­ка на лбу), уш­ни­ша (вы­ступ на го­ло­ве), ча­кра (ко­ле­со на ступ­нях и ла­до­нях), длин­ные ру­ки с изящ­ны­ми паль­ца­ми, вы­сту­паю­щие пят­ки, пря­мое строй­ное те­ло, ши­ро­кие пле­чи, «спря­тан­ный» по­ло­вой ор­ган, зо­ло­ти­стая глад­кая ко­жа. Не­ко­то­рые от­ли­чит. чер­ты ико­но­гра­фии Б. Ш., поя­вив­шие­ся в ка­но­не лак­шан, бы­ли взя­ты из его жиз­не­опи­са­ния: уд­ли­нён­ные моч­ки ушей (знак бла­го­род­но­го про­ис­хо­ж­де­ния Сидд­харт­хи Гау­та­мы, но­сив­ше­го, как и все знат­ные лю­ди, тя­жё­лые серь­ги), ко­рот­кие во­ло­сы на го­ло­ве в ви­де мел­ких ло­ко­нов (знак, на­по­ми­нав­ший о со­вер­шён­ном прин­цем об­ря­де об­ре­за­ния во­лос, ко­гда он стал от­шель­ни­ком) и др.

В ря­де буд­дий­ских ис­точ­ни­ков встре­ча­ют­ся упо­ми­на­ния о шес­ти­цвет­ных лу­чах, ис­хо­дя­щих из те­ла Б. Ш. Этот «транс­цен­дент­ный» свет – сим­вол са­краль­ной энер­гии (тед­жа) – вос­про­из­во­дит­ся по-раз­но­му: зо­ло­че­ни­ем ли­ца и фи­гу­ры, оре­о­лом или ним­бом во­круг го­ло­вы, а ино­гда и все­го те­ла, за­вер­ше­ни­ем уш­ни­ши «языч­ком» пла­ме­ни и др.

Ико­но­гра­фия Б. Ш. вклю­ча­ет так­же ка­но­нические по­зы (аса­ны) и жес­ты (муд­ры), смы­сло­вое со­дер­жа­ние ко­то­рых не­по­сред­ст­вен­но свя­за­но с со­бы­тия­ми его жиз­ни.

Все­го на­счи­ты­ва­ет­ся 4 аса­ны Б. Ш.: си­дя­щий, стоя­щий, иду­щий и ле­жа­щий. К основным муд­рам от­но­сят­ся: бху­мис­пар­ша («ка­саю­щий­ся зем­ли» пра­вой ру­кой), дхья­на, или са­мад­хи (си­дящий в ме­ди­та­ции со сло­жен­ны­ми на скре­щён­ных но­гах ру­ка­ми), ви­тар­ка (жест по­уче­ния, при ко­то­ром боль­шой и ука­зательные паль­цы об­ра­зу­ют коль­цо – сим­вол ко­ле­са Дхар­мы – Уче­ния Б. Ш.), аб­хая (жест да­ро­ва­ния бес­стра­шия, ус­по­кое­ния и за­щи­ты, ко­гда под­ня­тая ру­ка об­ра­ще­на ла­до­нью к зри­те­лю), дхар­ма­ча­кра (Б. Ш., чи­таю­щий про­по­ведь с со­еди­нён­ны­ми паль­ца­ми рук пе­ред гру­дью), ва­ра­да (жест бла­го­сло­ве­ния, ко­гда опу­щен­ная ру­ка об­ра­ще­на ла­до­нью к зри­те­лю). Са­мые рас­про­стра­нён­ные ико­но­гра­фические ти­пы: Б. Ш. с муд­рой бху­мис­пар­ша (с по­мо­щью этой муд­ры он при­звал бо­ги­ню Зем­ли в сви­де­те­ли его бес­чис­лен­ных за­слуг, что­бы по­сра­мить де­мо­на Ма­ру), Б. Ш. с муд­рой са­мад­хи (на­по­ми­на­ние о его ве­ли­кой 7-не­дель­ной ме­ди­та­ции).

Су­ще­ст­ву­ют св. 50 ико­но­гра­фических ва­ри­ан­тов, ос­но­ван­ных на раз­ных со­че­та­ни­ях мудр и асан. По­яв­ле­ние этих ти­пов буд­дий­ская тра­ди­ция свя­зы­ва­ет с Ве­ли­ким чу­дом в Шра­ва­сти, ко­гда Б. Ш. со­тво­рил мно­же­ст­во сво­их «двой­ни­ков», на­хо­див­ших­ся в раз­ных по­зах и чу­дес­ным об­ра­зом за­пол­нив­ших всё воз­душ­ное про­стран­ст­во.

Си­дя­щие и стоя­щие фи­гу­ры ти­пич­ны для всех буд­дий­ских тра­ди­ций; иду­щий Б. Ш. (обыч­но трак­ту­ет­ся как спус­каю­щий­ся с не­бес Та­ва­тим­са по­сле про­по­ве­ди) по­лу­ча­ет ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние толь­ко в стра­нах Ин­до­китая; ле­жа­щие фи­гу­ры (дан­ный об­раз вос­про­из­во­дит Б. Ш. в по­след­ний мо­мент его зем­ной жиз­ни, сим­во­ли­зи­руя пе­ре­ход в нир­ва­ну) встре­ча­ют­ся ред­ко.

Для ико­но­гра­фии Б. Ш. важ­ны и др. де­та­ли: так, фи­гу­ра ино­гда увен­чи­ва­ет­ся ко­ро­ной и бо­га­то ук­ра­ша­ет­ся (в знак ду­хов­ной вла­сти Б. Ш. – вла­ды­ки Ис­ти­ны и Дхар­мы).

Иллюстации:

Будда Шакь­яму­ни (мудра дхар­ма­ча­кра). Ста­туя из Сар­нат­ха. 5 в. (Индия). Архив БРЭ;

Буд­да Шакь­яму­ни (мудра са­мад­хи). Ста­туя из пе­щер­но­го хра­ма Сок­ку­рам близ Кёнд­жу. 8 в. (Корея) Архив БРЭ.