БОДХИСАТТВА
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В раннем буддизме и в хинаяне так называли Будду Шакьямуни до Просветления (бодхи) и во всех предыдущих рождениях.
(Санскр. – «чья сущность Просветление»). В махаяне Б. – это вид небесных существ, достигших Просветления, но продолжающих рождаться в сансаре, помогая освобождаться другим, а также особая категория монахов и даже людей ими не являющихся, давших обет достичь Просветления из сострадания к др. существам. Б. проходит последовательно 10 стадий (бхуми) духовного роста, на которых постепенно обретает 10 видов власти (над собственными жизнью, умом, будущим рождением и т. п.) и 10 сил (терпимости, интуиции, отречения, сосредоточения, добродетели и т. п.). По представлениям тибето-монгольского буддизма, большинство Б. стали «воплощаться» в царей, глав буддийских школ, настоятелей монастырей и т. д. Была выработана особая процедура поиска и выбора того, в ком осуществилось воплощение.
Автор статьи: В. П. Андросов.