БАО ЦЗИНЪЯНЬ На чтение: 1 минута

Китайский философ-даос (смотрите Китайские религия и мифология древние ).

Труды известны только по цитатам в трактате «Баопу-цзы» (гл. 48 «Опровержение Бао») философа-даоса Гэ Хуна (284—364). Взгляды Б. Ц. (судя по «Баопу-цзы») — социальная утопия раннего даосизма; наиболее радикальное выражение даосского учения об «у вэй» (недеянии) и «цзы жань» (естественности).

Б. Ц. отрицал естественность и правомерность существования государства, социального и имущественного неравенства, считая их результатом искажения естественных принципов поведения и утраты дао. Его идеал — мифиче­ская древность, единство с природой, отсутствие государства ; осуждение образа жизни знати как причины войн.

Согласно гипотезе Дж. Нидема, Б. Ц. — вымышленная Гэ Хуном фигура: род фиктивного оппонента, носителя взглядов идейных противников, с которыми он полемизирует. Так или иначе, «Баопу-цзы» свидетельствует о том, что утопизм даосского типа имел широкое распространение.

Автор статьи: М. Ю. Ульянов.

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