АРТХАШАСТРА
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Буквально, «наука о пользе», памятник древнеиндийской политико-философской мысли.
Традиционно приписывается Каутилье - советнику Чандрагупты Маурья, поэтому иногда называется «Артхашастра Каутильи».
Исторические реалии, зафиксированные в тексте Артхашастры, указывают на рубеж новой эры как на время сложения памятника.
Из жанра артхашастры до настоящего времени дошел лишь один текст. Открыт в 1905 году и впервые опубликован в 1909 году. Основная тема Артхашастры - описание идеального царя, идеального устройства государства и его сословной структуры, освоения новых территорий, отношений с соседями, методов ведения войны, заключения и поддержания мира, отношений царя и народа.
Практичность и изощренность методов ведения политики позволяли сравнить автора (в действительности - длительную традицию) Артхашастру с Н. Макиавелли.
Однако исследования Артхашастры показали, что речь в трактате идет не об имевших место исторических реалиях, а об идеальной воображаемой картине мира.
Автор статьи: Бухарин М.Д.
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