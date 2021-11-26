АРТХАШАСТРА На чтение: 1 минута

Буквально, «наука о пользе», памятник древнеиндий­ской политико-философской мысли.

Традиционно приписывается Каутилье - советнику Чандрагупты Маурья , поэтому иногда называется «Артхашастра Каутильи».

Исторические реалии, зафиксированные в тексте Артхашастры, указывают на рубеж новой эры как на время сложения памятника.

Из жанра артхашастры до настоящего времени дошел лишь один текст. Открыт в 1905 году и впервые опубликован в 1909 году. Основная тема Артхашастры - описание идеального царя , идеального устройства государства и его сословной структуры, освоения новых территорий, отношений с соседями, методов ведения войны, заключения и поддер­жания мира, отношений царя и народа.

Практичность и изощренность методов ведения политики позволяли сравнить автора (в действительности - длительную традицию) Артхашастру с Н. Макиавелли .

Однако исследования Артхашастры показали, что речь в трактате идет не об имевших место исторических реалиях, а об идеальной воображаемой картине мира.

Автор статьи: Бухарин М.Д.

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