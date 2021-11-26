АНДХРА На чтение: 1 минута

Государство династии Сатаваханов на востоке Индии .

Подъем А. в первые века н. э. связан с развитием морской торговли Индии, особенно Западной, с античным миром. А. стремилась поставить под контроль ее основные потоки, контролировавшиеся сакскими династиями Западных кшатрапов. А. зародилось на востоке Индии на территории между реками Годаври и Кришна. Основано Симукой — правителем Северо-Западного Декана. Согласно индийским династическим спискам, власть А. пришла на смену власти династии Канва, наследников Маурьев. Ок. 30 до н. э. Симука ликвидировал зависимость от Канвов. Цари А. носили 2 династических имени: Шатакарни и Сатавахана. Вероятно, за трон А. боролось 2 ветви одной династии Востока. Изначально подчиненная часть царства возобладала и передала династическое имя всем его правителям. Сатаваханы быстро расправились с окружающими их царствами на востоке. К середине I в. до н. э. они уже продвинулись в Центральную Индию. Наибольший след в политической истории Андхры оставили Готамипутра Шри Шатакарни (ок. 50–70), разбивший сакского сатрапа Нахапану, и его сын Шри Пулумави (ок. 70–95). При них А. претендовала на контроль над всей территорией Декана, за исключением крайнего юга. Столицами А. в Зап. Индии были Насик, затем Пратишхана (ныне Пайтан). В течение II и в начале III вв. н. э. царство А. постепенно распалось. Упадок А. в значительной степени связан с подъемом династии и государства Гуптов. Представители рода Сатаваханов продолжали править в различных частях Декана в IV в. и даже позже.

Автор статьи: Бухарин М.Д.

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