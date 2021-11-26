ЗООЛАТРИЯ

ЗООЛАТРИЯ - со­во­куп­ность об­ря­дов и пред­став­ле­ний, свя­зан­ных с по­чи­та­ни­ем жи­вот­ных.

В тра­диционных куль­ту­рах жи­вот­ные вос­при­ни­ма­лись как бли­жай­шие спут­ни­ки, ино­гда - ан­та­го­ни­сты, во мно­гих слу­ча­ях - род­ст­вен­ни­ки и двой­ни­ки че­ло­ве­ка (что от­час­ти обу­слов­ли­ва­лось их эко­но­мическую ро­лью в охо­те и жи­вот­но­вод­ст­ве). В пер­во­быт­но­сти ре­лигиозное по­чи­та­ние жи­вот­ных ча­ще все­го вы­ра­жа­лось в фор­мах то­те­миз­ма и охот­ничь­их про­мы­сло­вых куль­тов. В ми­фо­ло­гии они вы­сту­па­ли так­же в ро­ли куль­тур­ных ге­ро­ев и трик­сте­ров (т. н. жи­вот­ный эпос, сказ­ки о жи­вот­ных), что от­ра­зи­лось в позд­ней­шей литературной тра­ди­ции ба­сен и притч о жи­вот­ных, бес­тиа­ри­ев и др.

Пред­став­ле­ния о двой­ни­че­ст­ве жи­вот­но­го и че­ло­ве­ка вы­ра­жа­лись в ве­ре в жи­вот­ных как лич­ных по­кро­ви­те­лей (осо­бен­но в ша­ма­низ­ме), в обо­рот­ней, в сме­шан­ные зоо­ан­тро­по­морф­ные фор­мы су­ществ. Наи­бо­лее по­сле­до­ва­тель­но зоолатрия вы­ра­жа­лась в ото­жде­ст­в­ле­нии оп­ре­де­лён­ных жи­вот­ных с бо­же­ст­ва­ми (что по­ро­ди­ло тео­рию о зоолатрии как пер­во­на­чаль­ной фор­ме куль­та), осо­бен­но вы­ра­жен­ном в Древ­нем Егип­те , где бо­ги часто вы­сту­па­ли зоо­ан­тро­по­морф­ны­ми пер­со­на­жа­ми. Воз­ни­ка­ли сим­во­лические сис­те­мы (осо­бен­но раз­ви­тые в куль­ту­рах Даль­не­го Вос­то­ка) со­от­не­се­ния оп­ре­де­лён­ных ви­дов жи­вот­ных со стра­на­ми све­та, сти­хия­ми, све­ти­ла­ми, вре­ме­на­ми го­да, ме­ся­ца­ми, дня­ми не­де­ли, го­да­ми и т. п.

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