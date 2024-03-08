СЕРДАБ

Сердáб ( араб . «комната», «кладовая»; древнеегип . per-twt « дом статуи») — закрытое помещение в частной (нецарской) гробнице ( араб. «мастаба»), предназначенное для хранения погребальной статуи усопшего владельца. Погребальные статуи воспринимались египтянами как ка усопшего. C. обычно имел в стене отверстия (так называемые глаза ка-дома) или узкую прорезь, которые позволяли ка усопшего «покидать» камеру и получать жертвенные приношения. Первые С. датируются IV династией (Древнее царство). Ка — трудно переводимое древнеегипетское понятие: некая сила или «сущность», которая появляется вместе с человеком, его «двой­ник»; после его смерти продолжает существовать и нуждаться в том же, что и человек живущий. Одно из известных древнеегипетских изображений — бог Хнум ( букв . «лепильщик»), который лепит из глины на гончарном круге фигурку человека — его двой­ника ка.

Лит. : Большаков А. О. Человек и его Двой­ник. Изобразительность и мировоззрение в Египте Старого царства. СПб., 2001; Dodson A., Ikpam S. The Tomb in Ancient Egypt. Royal and Private Sepulchres from the Early Dynastic Period to the Romans. Cairo, 2008. В. А. Головина.