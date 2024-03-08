САРКОФАГОВ ТЕКСТЫ

Саркофáгов тéксты — древнеегипетский свод магическо-религиозных заклинаний или изречений, нанесенный на стенки деревянных и каменных прямоугольных гробов, реже на стены гробниц, ящики для погребального инвентаря, канопы и мумийные маски Первого Переходного периода — XII династии (XXII–XVIII вв. до н. э.). Прототипом С. т. послужили царские Тексты пирамид. С. т. предназначались для частных лиц, включали новые заклинания и концепции, свидетельствуя о демократизации религиозных представлений и усилении роли культа Осириса. Появилась идея суда Осириса над умершим. Некоторые изречения указывали путь и давали покойному защиту в путешествии по Дуату, содержали описание загробного мира, его обитателей и карту Дуата («Книга двух путей» на саркофагах номархов из некрополя в Дейр эль-Берше). Содержание С. т. связано с погребальным обрядом и включает различные религиозные формулы и заклинания, списки жертвенных даров и их изображения («фризы предметов»), изображения глаз-уджат, «дворцового фасада» и фигур умерших. Отдельная серия заклинаний связана с окружением покойного и призвана собрать в загробном мире его семью, друзей, слуг и последователей, отражая тенденцию устройства семейных гробниц. Прекращение использования С. т. приходится на середину XII династии и связано с введением антропоморфных саркофагов, заменивших прямоугольные гробы; их поверхность была менее пригодна для написания пространных текстов. Заклинание 472, позволяющее избежать в Дуате тяжелого физического труда, в конце XII династии стали писать на магических фигурках-ушебти. С. т. легли в основу египетской Книги мертвых.

Лит. : The Egyptian Coffin Texts / Eds. A. de Buck, A . Gardiner. Vol. I–VII. Chicago, 1935–1961; Faulkner R. O. The Ancient Egyptian Coffin Texts. Vol. 1–3. Warminster, 1972–1978; Кеес Г. Заупокойные верования древних египтян. От истоков и до исхода Среднего царства. СПб., 2005; Allen J. P. The Egyptian Coffin Texts. Vol. VIII. Middle Kingdom Copies of Pyramid Texts. Chicago, 2006. С. Е. Малых.