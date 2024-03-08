САККАРА

Саккáра (Sakkara) — некрополь Мемфиса , древней столицы Египта; по имени бога Сокара. С начала II династии — царский некрополь. Гигантская огороженная площадь (Каср эль-Мудир) к западу от пирамиды царя Сехемхета, возможно, является гробничным комплексом одного из предшественников Джосера . Ступенчатая пирамида последнего — первая каменная пирамида в Египте, ее строительство традиционно приписывают Имхотепу . На территории комплекса Джосера проходил главный государственный праздник — царский юбилей ( егип. хеб-сед), в ходе которого подтверждались власть и статус правителя. Захоронения I Переходного периода и Среднего царства лежат к северу и востоку от пирамиды Тети и к югу от пирамиды Пепи I. Декоративные панели гробниц фланкируют вход в потусторонний мир, камера расположена на дне глубокой скальной шахты. Захоронения Нового царства со свободно стоящими часовнями концентрируются около пирамиды Тети и южнее процессуальной дороги фараона Униса . В С. хоронили знать вплоть до птолемеевской эпохи. При Аменхетепе III в С. впервые был захоронен священный Апис. Строительство подземных галерей, положивших начало Серапеуму, связано с Рамсесом II . Нектанебо I и II проложили аллею человекоголовых сфинксов, соединив Серапеум и Мемфис. В С. хоронили и других священных животных. К востоку от аллеи Птолемеи построили храмы (включая Анубеон и Асклепеон), связанные с культом животных.

Лит .: Helck W ., Spencer A. J ., Málek J., Smith H. S . Saqqara // Lexikon der Ägyptologie. Bd. V. Wiesbaden, 1984. S. 387–428. Г. А. Белова.