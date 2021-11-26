ЛИШТ
ЛИШТ (Эль-Лишт) - комплекс археологических памятников XXVII - около XI веков до н. э.
В том числе связанных с некрополем знати Египта Древнего, включавшим 2 пирамидных комплекса первых царей XII династии (XX века до н. э.). Расположен на западном берегу Нила у одноименной современной деревни, в 56 км к югу от Каира (Египет). Предполагают, что в 2 км к северу находился город Иттауи, столица основателя XII династии Аменемхета I. Исследования французского Института восточной археологии в 1894-1896 годы, Метрополитен-музея в 1906-1934 годы (с перерывами) и в 1984-1987 годы (под руководством Д. Арнольда). Пирамида Аменемхета I достигала в высоте не менее 55 м при длине стороны основания 84 м (сохранилась плохо), в кладке использованы блоки из пирамидных комплексов Гизы. Скульптура и рельефы близки к художественным традициям Древнего царства. Поминальный храм Аменемхета I, вероятно, достраивал его сын - Сенусерт I, воздвигнувший на расстоянии около 2 км к югу и свою пирамиду (первоначальная высотой 61,2 м, высота сохранившейся части 23 м; длина стороны основания 105 м). Её ядро было построено по новой методике - с «каркасом» из каменных стен, промежутки между которыми заполнялись камнем. Погребальные камеры обеих пирамид недоступны из-за грунтовых вод. Поминальный храм Сенусерта I похож на припирамидные храмы царей VI династии в Саккаре. Рядом с ним были закопаны 10 неиспользованных двухметровых известняковых статуй царя на троне (хранятся в Египетском музее). Внешние стены дороги, восходящей от нижнего храма к верхнему храму и пирамиде, украшали столпы со статуями Сенусерта I в образе Осириса. Каждый пирамидный комплекс окружён 2 стенами - внешней, из сырцового кирпича, и внутренней (вокруг пирамиды), из камня. Между стенами у пирамиды Аменемхета I расположены неск. мастаб сановников и 22 шахтовые гробницы, предположительно женщин царской семьи. Внутри каменной ограды пирамиды Сенусерта I, украшенной с обеих сторон панелями с именем царя, имеется пирамида-спутник, что типично для пирамидных комплексов Древнего царства; между двумя оградами - 9 пирамид высотой 16-18 м (одна приписывается его супруге, ещё одна - дочери). Среди находок из гробниц вельмож - «Тексты пирамид» (предназначавшиеся прежде исключительно для царей) на стенах погребальной камеры одной из мастаб, ювелирные украшения, деревянные статуэтки Сенусерта I, раскрашенные статуи. Названия припирамидных поселений (где найдены дома жрецов, зернохранилища, остатки жертвоприношений) сохранились в произведении «Странствия Синухета» - шедевре древнеегипетской литературы.
Иллюстрации:
Лишт. Голова женской статуи. Раскрашенное дерево, позолота. Период правления Аменемхета I. Египетский музей (Каир).