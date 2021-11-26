ЛИШТ

ЛИШТ (Эль-Лишт) - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков XXVII - около XI веков до н. э.

В том числе свя­зан­ных с нек­ро­по­лем зна­ти Егип­та Древ­не­го, вклю­чав­шим 2 пи­ра­мид­ных ком­плек­са пер­вых ца­рей XII ди­на­стии (XX века до н. э.). Рас­по­ло­жен на западном бе­ре­гу Ни­ла у од­но­именной современной де­рев­ни, в 56 км к югу от Каи­ра (Еги­пет). Пред­по­ла­га­ют, что в 2 км к се­ве­ру на­хо­дил­ся город Ит­та­уи, сто­ли­ца ос­но­ва­те­ля XII ди­на­стии Аме­нем­хе­та I. Ис­сле­до­ва­ния французского Института восточной ар­хео­ло­гии в 1894-1896 годы, Мет­ро­по­ли­тен-му­зея в 1906-1934 годы (с пе­ре­ры­ва­ми) и в 1984-1987 годы (под руководством Д. Ар­ноль­да). Пи­ра­ми­да Аме­нем­хе­та I дос­ти­га­ла в высоте не ме­нее 55 м при дли­не сто­ро­ны ос­но­ва­ния 84 м (со­хра­ни­лась пло­хо), в клад­ке ис­поль­зо­ва­ны бло­ки из пи­ра­мид­ных ком­плек­сов Ги­зы. Скульп­ту­ра и рель­е­фы близ­ки к ху­дожественным тра­ди­ци­ям Древ­не­го цар­ст­ва. По­ми­наль­ный храм Аме­нем­хе­та I, ве­ро­ят­но, до­ст­раи­вал его сын - Се­ну­серт I, воз­двиг­нув­ший на рас­стоя­нии около 2 км к югу и свою пи­ра­ми­ду (пер­во­на­чаль­ная высотой 61,2 м, высота со­хра­нив­шей­ся ча­сти 23 м; дли­на сто­ро­ны ос­но­ва­ния 105 м). Её яд­ро бы­ло по­строе­но по но­вой ме­то­ди­ке - с «кар­ка­сом» из ка­мен­ных стен, про­ме­жут­ки ме­ж­ду ко­то­ры­ми за­пол­ня­лись кам­нем. По­гре­баль­ные ка­ме­ры обе­их пи­ра­мид не­дос­туп­ны из-за грун­то­вых вод. По­ми­наль­ный храм Се­ну­сер­та I по­хож на при­пира­мид­ные хра­мы ца­рей VI ди­на­стии в Сак­ка­ре. Ря­дом с ним бы­ли за­ко­па­ны 10 не­ис­поль­зо­ван­ных двух­мет­ро­вых из­вест­ня­ко­вых ста­туй ца­ря на тро­не (хра­нят­ся в Еги­пет­ском му­зее). Внеш­ние сте­ны до­ро­ги, вос­хо­дя­щей от ниж­не­го хра­ма к верх­не­му хра­му и пи­ра­ми­де, ук­ра­ша­ли стол­пы со ста­туя­ми Се­ну­сер­та I в об­ра­зе Оси­ри­са. Ка­ж­дый пи­ра­мид­ный ком­плекс ок­ру­жён 2 сте­на­ми - внеш­ней, из сыр­цо­во­го кир­пи­ча, и внут­рен­ней (во­круг пи­ра­ми­ды), из кам­ня. Ме­ж­ду сте­на­ми у пи­ра­ми­ды Аме­нем­хе­та I рас­по­ло­же­ны неск. мас­таб са­нов­ни­ков и 22 шах­то­вые гроб­ни­цы, пред­по­ло­жи­тель­но жен­щин цар­ской се­мьи. Внут­ри ка­мен­ной ог­ра­ды пи­ра­ми­ды Се­ну­сер­та I, ук­ра­шен­ной с обе­их сто­рон па­не­ля­ми с име­нем ца­ря, име­ет­ся пи­ра­ми­да-спут­ник, что ти­пич­но для пи­ра­мид­ных ком­плек­сов Древ­не­го цар­ст­ва; ме­ж­ду дву­мя ог­ра­да­ми - 9 пи­ра­мид высотой 16-18 м (од­на при­пи­сы­ва­ет­ся его суп­ру­ге, ещё од­на - до­че­ри). Сре­ди на­хо­док из гроб­ниц вель­мож - «Тек­сты пи­ра­мид» (пред­на­зна­чав­шие­ся пре­ж­де ис­клю­чи­тель­но для ца­рей) на сте­нах по­гре­баль­ной ка­ме­ры од­ной из мас­таб, юве­лир­ные ук­ра­ше­ния, де­ревянные ста­ту­эт­ки Се­ну­сер­та I, рас­кра­шен­ные ста­туи. На­зва­ния при­пи­ра­мид­ных по­се­ле­ний (где най­де­ны до­ма жре­цов, зер­но­хра­ни­ли­ща, ос­тат­ки жерт­во­при­но­ше­ний) со­хра­ни­лись в про­из­ве­де­нии «Стран­ст­вия Си­ну­хе­та» - ше­дев­ре древнеегипетской литературы.

Иллюстрации:

Лишт. Го­ло­ва жен­ской ста­туи. Рас­кра­шен­ное де­ре­во, по­зо­ло­та. Пе­ри­од прав­ле­ния Аме­нем­хе­та I. Еги­пет­ский му­зей (Ка­ир).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)