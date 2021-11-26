КАРНАК (СЕЛЕНИЕ В ЕГИПТЕ)

КАРНАК (СЕЛЕНИЕ В ЕГИПТЕ) - се­ле­ние в Верх­нем Егип­те, в 2,4 км от Лук­со­ра, на пра­вом бе­ре­гу Ни­ла, на тер­ри­то­рии древ­них Фив.

Близ Карнака со­хра­нил­ся круп­ней­ший хра­мо­вый ан­самбль Древ­не­го Егип­та . Вклю­ча­ет три раз­но­вре­мен­ных круп­ных ком­плек­са хра­мов, по­свя­щён­ных бо­гам Амо­ну-Ра (цен­траль­ный), Мон­ту (се­вер­ный) и бо­ги­не Мут (юж­ный). Ком­по­зи­ция ка­ж­до­го ком­плек­са раз­вёр­ну­та по про­доль­ной оси и ос­но­ва­на на по­сле­до­ва­тель­ном че­ре­до­ва­нии замк­ну­тых сте­на­ми дво­ров и за­лов разл. ве­ли­чи­ны, к ко­то­рым в раз­ное вре­мя при­страи­ва­лись не­боль­шие свя­ти­ли­ща, пи­ло­ны и обе­ли­ски. Ан­самбль сфор­ми­ро­вал­ся пре­им. в пе­ри­од Но­во­го цар­ст­ва (XVI-XI века до н. э.; рас­ши­рял­ся вплоть до эпо­хи Пто­ле­ме­ев ), ко­гда Карнак стал главным свя­ти­ли­щем Егип­та, а культ Амо­на-Ра - важ­ней­шим государственным куль­том. Хра­мо­вый ком­плекс су­ще­ст­во­вал на этом мес­те с эпо­хи Сред­не­го цар­ст­ва (XXI-XVIII века до н. э.), но ран­ние со­ору­же­ния не со­хра­ни­лись, т. к. их бло­ки бы­ли ис­поль­зо­ва­ны для бо­лее позд­них по­стро­ек (ис­клю­че­ние со­став­ля­ет лишь т. н. бе­лый храм-киоск Се­ну­сер­та I, вос­ста­нов­лен­ный из бло­ков, со­хра­нив­ших­ся в клад­ке III пи­ло­на). Пер­вым зна­чительные ра­бо­ты по рас­ши­ре­нию пер­во­на­чаль­но­го свя­ти­ли­ща пред­при­нял Тут­мос I: он воз­вёл ко­лон­ный двор, не­боль­шой уз­кий зал и три пи­ло­на – VI, V и IV, по­ста­вив пе­ред IV пи­ло­ном два гра­нит­ных обе­ли­ска. Хат­шеп­сут со­ору­ди­ла в цен­тре ком­плек­са Тут­мо­са I свя­ти­ли­ще бо­же­ст­вен­ной бар­ки (пе­ре­строе­но при Алек­сан­д­ре Ма­ке­дон­ском и Фи­лип­пе III Ар­ри­дее), воз­двиг­ла че­ты­ре обе­ли­ска (два ме­ж­ду IV и V пи­ло­на­ми и два - у восточной сте­ны хра­ма) и воз­ве­ла VIII пи­лон к югу от центральной оси ком­плек­са. При Тут­мо­се III до­бав­ле­ны: два обе­ли­ска, празд­нич­ный зал для це­ре­мо­нии «хеб-сед», ок­ру­жён­ный мно­го­численными ча­сов­ня­ми, VII пи­лон, двор с гра­нит­ны­ми ста­туя­ми фа­рао­на, ни­ло­мер (у свя­щен­но­го озе­ра) и не­боль­шой храм Пта­ха (к се­ве­ру от хра­мо­во­го ком­плек­са Амо­на-Ра), до­страи­вав­ший­ся в пто­ле­ме­ев­скую и римскую эпо­хи. В т. н. за­ле ан­на­лов (ме­ж­ду VI пи­ло­ном и по­строй­ка­ми эпо­хи Хат­шеп­сут) был по­ме­щён текст ле­то­пи­си, по­ве­ст­вую­щей о во­ин­ских под­ви­гах Тут­мо­са III. Амен­хо­теп III воз­вёл III пи­лон и ко­лос­саль­ную ко­лон­на­ду (позд­нее став­шую центральной осью боль­шо­го ги­по­стиль­но­го за­ла), в северной час­ти ан­самб­ля был воз­двиг­нут храм Мон­ту, в юго-западной час­ти - храм Хон­су, в южной час­ти со­ору­жён храм Мут и ус­та­нов­ле­но бо­лее 700 ста­туй си­дя­щей бо­ги­ни Со­хмет. При Хо­рем­хе­бе (XIV век до н. э.) воз­ве­де­ны II, IX и X пи­ло­ны, про­ло­же­на ал­лея сфин­ксов ме­ж­ду X пи­ло­ном и ком­плек­сом Мут. Се­ти I и Рам­сес II воз­двиг­ли в Карнаке зна­ме­ни­тый боль­шой ги­по­стиль­ный зал, по­ста­вив 7 ря­дов ко­лонн по сто­ро­нам от ко­лон­на­ды, воз­ве­дён­ной Амен­хо­те­пом III (смотрите иллюстрацию к статье Ги­по­стиль). На внеш­них сте­нах это­го за­ла со­хра­ни­лись рель­е­фы, изо­бра­жаю­щие под­ви­ги Се­ти I (северная сте­на) и Рам­се­са II (южная сте­на). Кро­ме то­го, Рам­сес II по­ста­вил пе­ред II пи­ло­ном две свои ко­лос­саль­ные гра­нит­ные ста­туи, про­ло­жил от Ни­ла до вхо­да в храм ал­лею кри­ос­фин­ксов и вы­стро­ил не­боль­шой храм в восточной час­ти ком­плек­са. Се­ти II воз­вёл пи­лон пе­ред хра­мом Мут и со­ору­дил не­боль­шое свя­ти­ли­ще, по­свя­щён­ное фи­ван­ской триа­де - Амо­ну, Мут и Хон­су, пе­ред хра­мом Амо­на-Ра (ны­не на тер­ри­то­рии пер­во­го дво­ра ме­ж­ду I и II пи­ло­на­ми). Рам­сес III по­стро­ил око­ло II пи­ло­на храм, ори­ен­ти­ро­ван­ный по оси се­вер - юг, пе­ре­стро­ил храм Хон­су и воз­вёл храм на тер­ри­то­рии ком­плек­са Мут. При XXI-XXIV ди­на­сти­ях (XI-VIII века до н. э.) мас­штаб строи­тель­ных ра­бот в Карнаке был не­зна­чи­тель­ным в срав­не­нии с пред­ше­ст­вую­щей эпо­хой. Та­хар­ка (690-664 годы до н. э.) со­ору­дил боль­шой храм-киоск пе­ред II пи­ло­ном, два свя­ти­ли­ща на тер­ри­то­рии ком­плек­са Мон­ту и од­но - на тер­ри­то­рии ком­плек­са Мут. Ца­ри XXVI-XXIX ди­на­стий (VII-IV века до н. э.) про­во­ди­ли в Карнаке рес­тав­рационные ра­бо­ты и вы­се­ка­ли над­пи­си на сте­нах преж­них со­ору­же­ний. Нек­та­неб I (380-362 годы до н. э.) ок­ру­жил храм сте­ной из сыр­цо­во­го кир­пи­ча и воз­вёл I пи­лон, ко­то­рый ны­не яв­ля­ет­ся вход­ным. При Пто­ле­ме­ях (IV-I века до н. э.) бы­ли по­строе­ны вра­та пе­ред хра­мом Хон­су, пи­ло­ны пе­ред свя­ти­ли­ща­ми Мон­ту, Мут и хра­мом Пта­ха, а так­же свя­ти­ли­ще бо­ги­ни Ипет ря­дом с хра­мом Хон­су.

Пе­ред VII пи­ло­ном на­хо­дит­ся т. н. двор тай­ни­ка: в 1903 году здесь был об­на­ру­жен ко­лос­саль­ный тай­ник, в ко­то­ром со­хра­ни­лось около 18 тысяч пред­ме­тов: ста­туи бо­гов, ца­рей и ча­ст­ных лиц, фраг­мен­ты рель­е­фов и не­боль­ших из­де­лий из дра­го­цен­ных кам­ней и ме­тал­ла. Пред­на­зна­че­ние это­го тай­ни­ка не­из­вест­но, воз­раст хра­нив­ших­ся в нём па­мят­ни­ков варь­и­ру­ет­ся от V ди­на­стии (XXVI-XXV века до н. э.) до эпо­хи Пто­ле­ме­ев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)