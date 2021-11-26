ИСИДА (др.-греч. Ἶσις; лат. Isis)

Древнеегипетская богиня, мистериальная религия которой была популярна в античном мире.

В эллинистическую и римскую эпоху из египетских богов были наиболее известны Осирис и Исида: первый был богом плодородия и владыкой подземного мира, вторая – его сестрой и женой и матерью бога Гора.

Древнейшие египетские мифы об Исиде нам неизвестны; все, чем мы располагаем – это I книга «Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского и трактат Плутарха «Об Исиде и Осирисе». Исида была женой своего брата-близнеца Осириса, мирно подчинившего своей власти весь Египет. Их злой брат Сет убил Осириса, разделил его тело на 14 частей и разбросал их по всей земле. Исида их нашла, собрала воедино и похоронила; после этого Осирис стал владыкой царства мертвых. Затем она родила Гора. Для его воспитания из царства мертвых явился сам Осирис. Гор вырос и победил Сета.

Греки отождествляли Исиду с Деметрой (позже с Афродитой), а со временем она стала богиней-вседержительницей. Атрибутами Исиды являлись амулет «тет» – «узел Исиды», египетское покрывало, украшенное изображением солнечного диска, систр (трещотка) и ситула (небольшой сосуд для воды или молока). В античное время ее считали изобретательницей всех ремесел, создательницей земледелия, городов и законов и часто называли «богиней-спасительницей» или «спасительницей рода человеческого». Надпись с острова Хиос, сделанная во II в., говорит о ней так: «Я – Исида, богиня всей вселенной… Я дала людям законы, и я запретила их изменять. Я отделила землю от неба. Я указала движение звездам. Я соединила путь Солнца и Луны… Вместе с моим братом Осирисом мы остановили людоедство. Я сделала обязательными для людей обряды. Я научила людей чтить изображения богов. Я указала пределы богов. Я сокрушила власть тиранов… Я сделала истину более могущественной, чем золото и серебро». Она выступает как Исида Пантея, Исида-царица, Исида-тысячеименница.

Сходным образом ее славословят и античные авторы. Апулей, сам поклонник Исиды, вкладывает в уста героя «Метаморфоз» Луция такую молитву: «О, святейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью. Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, подымаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие…» (Apul. Met. XI, 25).

Автор статьи: А.Д. Пантелеев