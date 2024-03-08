CЕТИ I

Cети I ( букв. «Принадлежащий (богу) Сету», тронное имя Mенмаатра) (ок. 1296 — 1279 до н. э.) — второй царь XIX династии Древнего Египта (Новое царство); сын и, видимо, соправитель Рамсеса I и отец Рамсеса II . Выдающийся воитель и строитель; стремился воссоздать доамарнскую «мировую империю». Его победы над врагами (ливийцами, амореями, хананейцами, хеттами и др.) значительно укрепили положение Египта, пошатнувшееся за годы правления Эхнатона . В одной из победных надписей С. I сообщает о своем возвращении «из земли Хатти по истреблении мятежных стран и попрании сирийцев в местах их». С. I развернул также грандиозную программу по строительству и реконструкции крупнейших религиозных центров (в Мемфисе, Фивах, Абидосе и др.). В Абидосе С. I возвел великолепный храм-кенотаф Осириса («Осирейон»); с высеченным на стене знаменитым перечнем 76 царей, правивших Египтом (от полулегендарного Менеса до себя самого). В Гелиополе воздвиг аллею сфинксов с пилоном и обелисками; в Дельте заложил новую столицу Пер-Рамсес. Однако часть объектов (гигантский гипостильный зал в Карнаке и другие шедевры египетского искусства) осталась недостроенной. Завершать восстановление «империи» почти в полном объеме пришлось его сыну-преемнику Рамсесу II, который при этом частично узурпировал объекты. С. I был погребен в Долине Царей (KV 17) в «гробнице Бельцони», самой протяженной (ок. 120 м) и с изысканной рельефной отделкой; шедевр заупокойного зодчества. Его мумия сохранилась благодаря перезахоронению ее жрецами ХХI династии в тайнике в Деир эль-Бахри.

Ист. : Декрет Сети I из Наури // Хрестоматия по истории Древнего Востока. Ч. 1. М., 1980. Лит.

Лит. : Перепелкин Ю. Я. История Древнего Египта. CПб., 2001. С. 319–326; Hornung E. The Tomb of Pharaoh Seti I. Zurich–Münich, 1991; Jansen-Wilkeln K. Das Ende das Neuen Reiches // Zeitschrift für Ægyptische Sprache und Altertumskunde. 1992. Bd. 119. S. 22–37. В. А. Головина.