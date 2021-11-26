АБУСИР

Часть некрополя древнего Мемфиса на западном берегу Нила (ок. 25 км к югу от Каира, недалеко от д. Абусир эль-Мелек).

Название из др.-егип. Пер-Усир, греч. Бусирис, букв. «дом Осириса». Важнейшие памятники: 1) пирамиды четырех царей V династии (2494–2345 до н. э.; см. Египет Древний ) — Сахура, Нефериркара, Ранеферефа, Ниусерра, а также царицы Хенткаус; 2) древнейший «солнечный» храм основателя династии Усеркафа; 3) мастабы сановников V династии, в том числе крупнейшая частная гробница эпохи (визиря Птахшепсеса). В А. обнаружено 3 папирусных архива, важнейший — в заупокойном храме Нефериркара, документы написаны иератикой, включают списки храмового имущества, счета, расписания служб и др. и проливают свет на структуру и организацию царского и заупокойного культов. В А. обнаружены также шахтовые гробницы позднего времени (VI–V вв. до н. э.), в том числе погребения Уджахорресента, визиря при двух персидских царях Египта Важнейшие раскопки: начало XX в. — Германское восточное общество (Л. Борхард); вторая половина XX в. — Чешская археологическая экспедиция (З. Жаба, М. Вернер).

Автор статьи: В. А. Головина.

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