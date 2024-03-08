ТУТМОСИДЫ

Тутмоси́ды — современное общепринятое обозначение группы фараонов XVIII династии, создавших древне­египетскую мировую державу Нового царства. Третий фараон этой династии, Тутмос I (ок. 1504 — 1492 до н. э.), по-видимому, не состоял в близком родстве с царями-предшественниками. В дальнейшем на троне находились его прямые потомки Тутмос II (ок. 1492 — 1479 до н. э.), Тутмос III (ок. 1479 — 1425 до н. э.), Аменхотеп II (ок. 1425 — 1397 до н. э.), Тутмос IV (1397–1388 до н. э.). История завоеваний и побед Т. в основном документирована их надписями в храмах и на стелах, а также кладбищенскими жизнеописаниями их служащих.

Уже в начале правления Тутмоса I его армия достигла в Нубии IV нильского порога. А поскольку главной ударной силой воинства фараонов к этому времени стало вой­ско колесничное, Тутмосу I впервые в египетской истории удалось совершить и дальний набег в Переднюю Азию. Пройдя древнюю Палестину и Сирию, он оставил на восточном берегу Ефрата победную надпись, знаменующую северный предел его «державы». Контроль над этими территориями был важен для безопасности северо-восточных рубежей Египта (уязвимость которых болезненно ощущалась с правления гиксосов ), а также позволял беспрепятственно получать столь необходимые в бронзовом веке медь и олово. Однако небольшие государства Сирии-Палестины прежде входили в сферу влияния верхнемесопотамского царства Митанни , с которым пришлось соперничать наследникам Тутмоса I. Задача последовательного покорения этих городов-государств была в основном решена Тутмосом III, чей полководческий талант проявился уже при его первом военном походе и битве у Мегиддо . За более чем полтора десятка военных кампаний этот воитель расширил египетскую державу до пределов, за которые не суждено было ступить никакому другому фараону: от 4-го нильского порога на юге до Ефрата на севере. Военно-политические успехи Тутмоса III воспеваются в пространных выдержках из летописей, высеченных на стене Карнакского храма в Фивах, на установленной там же «Поэтической стеле» и даже в «Сказке о взятии Яффы». В правление Аменхотепа II и Тутмоса IV, тоже совершавших военные походы, правители Митанни были вынуждены признать верховенство фараонов над Сирией-Палестиной. В эти же два царствования военный грабеж сопредельных территорий все больше сменялся их мирной планомерной эксплуатацией с организацией соответствующей системы управления. Нубией руководила египетская администрация; государства Сирии-Палестины, хотя и выплачивали дань, в подавляющем большинстве сохранили автономию на манер протекторатов. Покорность сиро-палестинских правителей и добрососедство с великими державами Передней Азии (Митанни, Вавилонией и т. д.) обеспечивались не только военной мощью Египта, но и тем, что фараоны периодически посылали им золото, добывавшееся в огромных объемах преимущественно в Нубии.

В правление Т. в общественно-политической жизни Египта заметно возросло значение армии и влияние военачальников. Вместе с тем эксплуатация природных и людских ресурсов подвластных территорий позволила Т. щедро одаривать культы богов, прежде всего Карнакский храм Амона — главного бога столичного города Фивы. С правления Тутмоса I там велось грандиозное каменное строительство, и созданный тогда зодчим Инени «тип египетского храма дожил до последних дней древнеегипетской культуры» (О. Д. Берлев).

Другим нововведением Тутмоса I стало устройство потаенной царской гробницы в скалах так называемой Долины Царей на западном берегу города Фивы, что стало правилом для последующих фараонов Нового царства. Можно сказать, что Т. основали самое знаменитое в мире кладбище. Стены их погребальных камер расписаны текстами из иллюстрированного сборника «Амдуат» о вечном возрождении Солнца-Ра. Обособленные от усыпальниц поминальные храмы государей теперь возводились на прибрежной равнине неподалеку от нильской поймы.

Лит. : Sethe K., Helck W. Urkunden der 18. Dynastie. Unveränderter Neudruck. Berlin, 1984; The Oxford History of the Ancient Near East. Vol. III: From the Hyksos to the Late Second Millenium BC. Oxford, 2022. P. 147–250, 367–454. А. Е. Демидчик .