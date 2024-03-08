ТУТАНХАМОН

Тутанхамóн (ок. 1347–1338 до н. э. по средней хронологии, ок. 1333–1323 до н. э. — по короткой) — царь Египта, принадлежал к прямой мужской линии XVIII династии. Генетический анализ показал, что Т. скорее всего сын Эхнатона от одной из младших жен. Первоначально носил имя Тутанхатон в честь Атона, божества Эхнатона. Ребенком около 8 лет сменил на престоле недолговечных непосредственных преемников Эхнатона (Семнехкара и женщину-царя Нефернефруатон), что сопровождалось дворцовым кризисом. Тронное имя — Небхеперура. Состоял в формальном браке с дочерью Эхнатона Анхесенпаатон. Реальную власть при Т. осуществляла группа сановников Эхнатона, решившаяся разорвать с его религиозной реформой. Наследником престола на случай бездетности Т. и фактическим регентом при нем был военачальник Хоремхеб, существенным влиянием пользовался его соперник сановник Эйе. В первые же годы царствования Т. двор покинул столицу Эхнатона Ахетатон (Амарну) и обосновался в Мемфисе; Тутанхатон и Анхесенпаатон сменили имена на Т. и Анхесенамон в честь традиционного верховного бога Амона, религиозная реформа Эхнатона была полностью отменена, прежняя государственная религия и позиции жречества восстановлены. В надписях Т. время его предшественников в Амарне было представлено как пагубный период хаоса, небрежения религией и неудач в Азии, а сам Т. — как восстановитель порядка и храмов. В связи с этим Т. прокламировал себя как потомок («сын») своего деда Аменхотепа III, а не своего отца. За этими решениями стоял в большой степени Хоремхеб.

Внешняя политика при Т. определялась тем, что при Эхнатоне митаннийский царь Тушратта захватил у Египта Южн. Сирию (Кадеш, Амурру), а хеттский царь Суппилулиумас I, разгромив Тушратту, присоединил и эти его владения. Египет претендовал на их возвращение, имели место пограничные стычки с хеттами. В конце правления Т. царь Митанни Артадама II начал вой­ну реванша против хеттов. Пользуясь этим, Египет также повел вой­ну с хеттами, египтяне пытались занять Кадеш, но без успеха. Вскоре Т., отличавшийся нездоровьем, скончался от болезни, не оставив потомства, что привело к тяжелому династическому кризису. XVIII династия пресеклась, что рассматривалось как гнев богов на царский дом и Египет. Хоремхеб не сумел осуществить наследование, похороны Т. возглавил Эйе. Вдова Т. Анхесенамон была временно оставлена местоблюстительницей престола, Эйе и другие сановники добились решения, согласно которому она обязана была выйти замуж, и ее муж получал престол (тем самым обеспечивалась максимальная связь нового царского дома со старым). Анхесенамон, не желая выходить замуж за подданного, пошла на крайние меры, направив к Суппилулиумасу просьбу прислать ей одного из его сыновей, чтобы тот стал ее мужем и царем Египта. Хеттский царь отослал к ней своего сына Цаннанцаса, однако в Египте тот был убит, Эйе принудил Анхесенамон выйти замуж за него и стал новым царем, а хетто-египетская вой­на возобновилась и шла крайне неудачно для Египта, который потерпел поражение от Суппилулиумаса и потерял новые территории в Азии. Гипотезы о том, что этот эпизод, известный по хеттским текстам о сватовстве бездетной вдовы египетского царя «Нибхурурии» к хеттскому царевичу, относится не к Анхесенамон, а к некоей вдове Эхнатона, можно считать устарев­шими.

Т. широко известен благодаря своей гробнице в Долине Царей (близ Фив): она осталась почти не тронутой грабителями, что было большой редкостью, и была раскопана командой Г. Картера — Дж. Карнарвона в 1922–1930. Гробница Т. готовилась наспех после его смерти, и ее сокровища — показатель того, насколько богатыми должны были быть еще более роскошные гробницы более значительных фараонов.

Лит. : Dodson A . Amarna Sunset: Nefertiti, Tutankhamun, Ay, Horemheb, and the Egyptian Counter-Reformation. New York, 2009. А. А. Немировский .