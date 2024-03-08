ТЕФНАХТ

Тефнахт — правитель Саиса (740–727 до н. э.), родоначальник 24-й египетской династии (727–720 до н. э.). Преемник — Бокхорис. Т. противостоял фиванской теократии, участвовал в вой­не против кушита Пианхи. Постоянно расширяя свою территорию и присваивая титулы («Князь ливийцев», «Великий князь всей земли» и др.), подчинил всю Зап. Дельту до Мемфиса. В коалиции с князьями Осорконом IV, Иупетом II и Шешонком выступил против Гераклеополя. Продвижение коалиции на юг привело к конфронтации с кушитом Пианхи. Вой­ска Пианхи принудили к капитуляции Гермополь, разрушили Гераклеополь, заняли Мейдум и Ититауи. Т. организовал оборону Мемфиса с гарнизоном в 8 тыс. человек, но город был захвачен. Пианхи подчинились все правители Нижнего Египта. Т. демонстративно остался в Саисе и также принял присягу на верность. После возвращения Пианхи в Напату Т. принял царскую титулатуру. Возможно, упомянут в Ветхом Завете (4 Царств 17, 4): израильский царь Осия посылает послов к египетскому царю, в котором можно видеть «князя Саиса» Т.

Лит. : K. A. Kitchen . The Third Intermediate Period in Egypt (1100–650 B. C.). Warminster, 1973; Schneider T. Lexikon der Fharaonen. Zürich, 1994; Beckerath J. von. Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Mainz, 1999. Р. А. Орехов .