СЕМНА

Сéмна — крепость на западном берегу Нила у II порога, напротив Куммы; египетское название С. «Могущественен Сенусерт » (или «Южная Элефантина »). Эти две крепости вместе с «С. Южной» определяли южную границу Египта. С. была заложена при Сенусерте I в стратегически важном месте: ее администрация конт­ролировала передвижение местных племен; эксплуатацию золотых рудников; доставку в хранилища С. сырья, получаемого в результате обмена с местным населением; наблюдала за уровнем Нила. Пограничной стелой, установленной в С., пересекать границу разрешалось лишь местным торговцам и жителям соседних земель, выполнявшим дипломатические поручения. В целях магической защиты от врагов на подступах к крепостям египтяне зарывали фигурки с так называемыми Текстами проклятий.

В С. был расквартирован египетско-нубийский гарнизон. Крепость оставалась в руках египтян до конца XIII династии; вновь они обосновались в ней при Аменемхете II. В Среднем царстве в С. был построен храм, где почитались местный бог Дедун и обожествленный Сенусерт I . Храм обновлялся при Тутмосе I , Тутмосе III и Хатшепсут ; при Тахарке был посвящен Сенусерту III .

Лит. : Dunham D., Janssen J. Semna-Kumma // Second Cataract Forts. Vol. I. Boston, 1960; PM VII, 144–151; Белова Г. А. Об одном древнеегипетском топониме (Abw rsj) // Вестник древней истории. 1985. № 1. С. 73–82. Г. А. Белова.