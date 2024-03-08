СЕКЕНЕНРА ТАА

Секененра Таа — предпоследний фараон древнеегипетской XVII династии (2-я половина ХVI в. до н. э.); сын фараона Сенехетенра Яхмеса. Продолжительность царствования неизвестна. В это время в Среднем и Нижнем Египте господствовали гиксосские властители, а южнее Эдфу — нубийцы. Монархия С. Т. со столицей в Фивах, вероятно, охватывала лишь III–VIII верхнеегипетские номы, но имела сравнительно развитый административно-военный аппарат и контролировала важные пути в Западной и Восточной пустыне, в том числе к Красному морю. Считается, что именно С. Т. приступил к военному изгнанию гиксосов, завершенному его сыновьями Камесом и основателем XVIII династии Яхмесом II. О конфликте С. Т. с правившим в Аварисе гиксосским царем, по-видимому, говорилось в повествовании «Апопи и Секененра», начало которого уцелело в рукописи конца XIII в. до н. э. на папирусе Салье I. На мумии С. Т. обнаружены раны от неегипетского оружия. Известны несколько стел, подаренных им Карнакскому храму Амона; при нем могли быть возведены или декорированы известняковые ворота Северного дворца в Дейр эль-Балласе. Вероятно, С. Т. был похоронен на фиванском кладбище Дра Абу эль-Нага, но в начале III переходного периода его останки были перенесены в тайник мумий царственных особ в Дейр эль-Бахри.

Лит. : Polz D. The Territorial Claim and the Political Role of the Theban State at the End of the Second Intermediate Period. A Case Study // The Hyksos ruler Khyan and the Early Second Intermediate Period in Egypt: Problems and Priorities of Current Research / Eds. I. Forstner-Müller, N. Moeller. Vienna, 2018. P. 217–233. А. Е. Демидчик .