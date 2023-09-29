Рамесси́ды

Рамесси́ды — собирательное именование 11 (из двух десятков) египетских царей XIX–XX династий (1298–1069 до н. э.) позднего (постамарнского) Нового царства, носивших «личное» (полученное при рождении / коронации) имя Рамсес, которое входило в их царскую пятичленную титулатуру. Период их правления называют рамессидским.

Первым Р. был Парамессу — бывший офицер, выходец из Авариса, дослужившийся до высоких должностей при Хоремхебе (последнем царе XVIII династии, 1328–1298 до н. э.), который, будучи бездетным, назначил его наследником престола. Взошел на трон уже немолодым под именем Рамсес I (1298–1296 до н. э.), стал основателем новой XIX династии; правил недолго (не более двух лет).

Рамсес II (1279–1212 до н. э.) — третий и самый известный правитель XIX династии. Именно при Рамсесе II и его отце Сети I завершилась амарнская эпоха: цари от Эхнатона до Эйе были изъяты из династических списков; годы их правления причислены к царствованию Хоремхеба.

Правление Рамсеса II — последний период египетского могущества в эпоху Нового царства. На пятом году царствования он предпринял масштабный поход в Сирию, завершившийся победой Египта в битве с хеттами при Кадеше (на р. Оронт). Это одно из первых сражений, ход которого восстанавливается благодаря «Поэме Пентаура» и нескольким ее прозаическим версиям, сохранившимся на стенах Карнака, Луксора , Рамессеума и Абу-­Симбела . На 21‑м году между Египтом и Хеттским царством был заключен мирный договор, известный в египетской и клинописной (хеттской) версии. По договору в сферу египетского влияния входили Палестина , большая часть Финикии и Южн. Сирии. Договор был закреплен браком Рамсеса II и дочери хеттского царя Хаттусилиса III.

Рамсес преобразил Египет строительной деятельностью: в Дельте основал новую столицу Пер-­Рамсес ; создал Рамессеум, скальные храмы в Абу-­Симбеле; на территории Карнакского и Луксорского храмов были установлены царские колоссы (высотой до 20 м); строительные работы велись в Мемфисе , Гелиополе , Гермополе , Коптосе , Абидосе , Эдфу, Фивах и других городах Египта и Нубии.

Рамсесу II наследовал уже немолодой (60 лет?) 13‑й сын Мернептах (1212–1201 до н. э.). На его правление пришлась первая волна нашествия « народов мор я», которые в силу этнополитических процессов начали мигрировать в Италию, Малую Азию и Северную Африку. Мернептах сумел подавить первую волну нашествия, тем не менее «народы моря» проникали в Египет уже в качестве наемников.

После Мернептаха Египет впал в полосу смут: на престоле оказались сразу два правителя: Сети II на севере и некто Аменмессу на юге. Преемники Сети II (Саптах и царица-­фараон Таусерт, 1189–1187 до н. э.) на краткий срок восстановили единство страны, но ее положение оставалось неустойчивым. Новую смуту возглавил некий сириец по имени Ирсу. Возможно, ему даже удалось прийти к власти, но вскоре египетский престол «очистил» основатель XX династии Сетнахт (1187–1185 до н. э.), восстановивший в стране прежний порядок.

Рамсес III (1185–1153 до н. э.), сын и преемник Сетнахта — последний значительный правитель Нового царства. Ему пришлось отражать вторую, более страшную, двой­ную волну массовой миграции «народов моря»; он участвовал в крупном морском сражении в устье одного из нильских рукавов. Сражение завершилось победой Египта, который вновь временно укрепил свое положение. Однако уже его преемники не могли добиться сколько‑­нибудь прочной стабильности в стране. Показательно, что последующие восемь Рамсесов (IV–XI) правили менее ста лет и, будучи в большинстве своем потомками Рамсеса III, мало на него походили. Под их правлением ускользал конт­роль не только над завоеванными территориями, но и Верхним Египтом.

Рамсес XI (1094–1064 до н. э.) — последний царь XX династии и последний Р. занимал трон 30 лет, однако на 19‑м году его правления в стране был фактически совершен переворот. Херихор , верховный жрец Амона, сосредоточив в своих руках высшие должности (первого жреца Амона, наместника Куша и военачальника) провозгласил в Фивах «начало новой эры», узурпировав полномочия, сравнимые с царскими. Власть Рамсеса ХI, правившего в Мемфисе и бывшего единственным легитимным царем, оказалась номинальной. Смерть Рамсеса ХI обозначила конец не только XX династии и Нового царства, но и существования единого Египетского централизованного государства.

Лит. : Grimal N. A History of Ancient Egypt. Oxford, 1992; Jansen-­Wilkeln K. Das Ende das Neuen Reiches // Zeitschrift für Ægyptische Sprache und Altertumskunde. 1992. Bd. 119. S. 22–37; Перепелкин Ю. Я. История Древнего Египта. СПб., 2000. В. А. Головина.