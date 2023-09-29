Ном

Ном — административно-­терри­ториальная единица; заимствована из греческого языка ( ο νομός — «район», «округа», «область»). Утвердился в Египте в птолемеевскую эпоху (III в. до н. э. — 30 до н. э.) как обозначение 42 традиционных провинций Египта, которые сами египтяне ранее именовали sp3t . Система деления на провинции как таковая была известна в Египте много раньше, предположительно, с начала фараоновского Египта. Количество номов на Севере и Юге страны было различным, и появились они не одновременно. В течение большей части династической истории территория Верхнего Египта делилась на 22 провинции-нома, Нижнего Египта — на 20, появившихся позднее. Общее число 42 имело также символическое значение. Все провинции имели свои столицы, которые со временем могли меняться, и ныне не все известны. Каждая провинция управлялась местным «начальником нома» (номархом, νομάρχης ); каждая имела своего божество-­покровителя, собственный символ и/или штандарт. Процессии людей, несущих жертвоприношения, которые часто изображались на нижнем ярусе египетских храмов и часовен, являли собой персонификацию номов.

Лит. : Montet P . Géograpfie de l’Egypte ancienne. 2 vols. Paris, 1957; Gau // Lexicon der Ægyptologie. II / Ed. W. Helсk, E. Otto, W. Westendorf. Wiesbaden, 1977; Дьяконов И. М., Якобсон В. А. «Номовые государства», «территориальные государства», «империи», «полисы»: проблемы типологии // Вестник древней истории. 1982. № 2. В. А. Головина.