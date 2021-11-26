ПТАХ
ПТАХ - один из главных богов в древне-египетской религии и мифологии.
Изначально являлся богом столицы - Мемфиса, чем объясняются употреблявшийся по отношению к нему эпитет «царь Обеих земель» и, возможно, его почитание на всей территории Египта Древнего. В храме Птаха проводилась церемония коронации. Имя Птах часто входило в титулы или имена фараонов (например, Мернептах, Саптах). Вероятно, от названия одного из его мемфисских святилищ - Хут-Ка-Птах («Усадьба Двойника Птаха») происходит греческий «Египет».
Птах считался покровителем ремёсел (его верховный жрец носил титул «великий управляющий ремесленников»), а также автором важного погребального ритуала «отверзания уст и очей», «оживляющего» мумию или статую покойного.
В начале III тысячелетия до н.э. культ Птаха слился с культом мемфисского бога мёртвых Сокара, а в конце III тысячелетия - с культом Осириса (Птах-Сокар-Осирис). Столь же устойчивой была связь с мемфисским богом поднимающегося из первоокеана холма плодородной земли (Птах-Татенен). С эпохи Нового царства (середина XVI - XI века до н.э.) супругой Птаха считалась львиноголовая Сахмет, а сыном - бог Нефертум. Жёнами Птаха также назывались Хатхор, Маат, Тефнут, Бастет. В Мемфисе душой или сыном Птаха именовался священный бык Апис. Сыном Птаха также называли обожествлённого архитектора Имхотепа.
Согласно «Памятнику мемфисской теологии», сохранившемуся в копии на так называемом Камне Шабаки (XIII-XI века или конец VIII века до н.э.), Птах сотворил мир словом, задумав его в сердце и назвав языком. Впервые такой способ сотворения мира Птахом упоминается в конце III тысячелетия («Тексты саркофагов»).
Обычно Птах изображался антропоморфно (один из немногих египетских богов), с прямой «царской» бородкой (единственный из богов), в синем чепце (типичном для ремесленников на изображениях в мастабах) и плотно облегающем тело одеянии (похожем на пелены мумии), с открытыми кистями рук, в которых он держал священные символы в виде посоха.
Греки отождествили Птаха с Гефестом.