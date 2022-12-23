МЕНТУЕМХЕТ

Ментуемхет (ок. 700—650 до н. э.) — исключительная историческая фигура III Переходного периода (см. Египет Древний ). Всесильный чиновник, градоначальник Фив, фактический правитель Верхнего Египта; 4-й жрец-пророк Амона; принадлежал к знатной фиванской семье, известной в Фивах в 5-м поколении.

Умелый и удачливый политикан, М. сумел полвека удержаться у власти в сложный исторический период — переход от правления XXV династии (кушитской) к XXVI (саисской), последней египетской по происхождению.

М. возвысился в Фивах при фараоне-кушите Тахарке (690—664 до н. э.); пережил потрясения середины VII в. до н. э., когда Египет дважды был завоеван ассирийцами, а также преемником Тахарки Танутамани (664—656 до н. э.); сражался несколько лет против саисских царей Нехо I (672—664 до н. э.) и Псамметиха (I) (664—610 до н. э.). При этом ассирийцы, разрушившие Фивы (политический и религиозный центр Египта большей части его истории), продолжали официально представлять М. «царем Фив» (судя по цилиндрической печати Ашшурбанапала ). К концу жизни под контролем М. находилась огромная территория — от Асуана на юге и Гермополя Магна на севере. После 648 до н. э. имя М. в документах исчезает. Исключительность статуса М. подтверждает его гробница (ТТ 34; Зап. Фивы; частично раскопана) — самая большая, принадлежавшая частному (т. е. нецарскому) лицу. Другое свидетельство — около полутора десятка статуй с его именем, в том числе первоклассных по качеству изготовления.

Исключительность статуса М. подтверждает его гробница (ТТ 34; Зап. Фивы; частично раскопана) — самая большая, принадлежавшая частному (т. е. нецарскому) лицу. Другое свидетельство — около полутора десятка статуй с его именем, в том числе первоклассных по качеству изготовления.

Лит. : Leclant J. Mentouemhat, quatrieme prophete d’Amon, prince de la ville // Bibliothe?que d’etude. 35. Cairo, 1961; Grimal N. A History of Ancient Egypt. Leiden, 1968; Dictio­nary of Ancient Egypt / (eds.) I. Shaw, P. Nicholson. London, 1995. 182—183; Russmann E. Privat Sculpture of the Twen(t)y-fifth and Twenty-sixth Dynasties / Lloyd А (ed.). A Compa­nion to Ancient Egypt. Oxford, 2010. P. 948—954. В. А. Головина.