КОПТОС На чтение: 1 минута

Коптос (совр. араб. Qift; егип. Gbtw; др.-греч. Κόπτος; визант. Юстиниаполь) — город в Верхнем Египте , столица его V нома на восточном берегу Нила, в 40 км к северу от Фив (совр. Луксор); важный административный, торговый, транспортный и военно-политический центр.

Благодаря уникальному географическому положению (у начала Вади Хаммамат — кратчайшего (ок. 200 км) прямого пути между Нилом и Красным морем) был исходной точкой (по крайней мере с I династии) двух ключевых караванных путей: «экспедиционного», ведшего в Восточную пустыню к богатейшим каменоломням (в том числе золотоносного кварца), и «торгового», к морским портам на побережье Красного моря. В эллинистическое время (при Птолемее II ) на побережье были основаны важные для К. порты Миос Хормос и Береника (ок. 255 до н. э.), через которые ввозили предметы роскоши и вывозили зерно, а также изделия египетского ремесла. Близость к Красному морю делала К. не только родом важного эмпория в торговых связях с Пунтом, Аравией, Индией и Средиземноморьем, но и местом контакта разных культурных традиций.

К. был также древнейшим культовым центром Мина — известного с додинастического периода бога плодородия, мужской (в том числе, царской) силы, размножения (и потому земледелия и скотоводства) и одновременно — «владыки Восточной пустыни», покровителя караванов и дорог, путников, торговцев и торговли, а также «старателей». Обычно он изображался в виде антропоморфной итифаллической черной фигуры в плоской короне с двумя высокими перьями, часто обернутой в пелену (мумифицированной?), с высвобожденной и поднятой вверх правой рукой, сжимающей плеть; его древними символами были «двухсторонняя» стрела (?), молния и латук. Объектами поклонения в К. были также синкретические формы Мина (например, Мин-Хор); в правление XVIII династии он часто ассоциировался с Амоном Фиванским. Греки отождествляли Мина со своим Паном. Строительство храмов Мина продолжалось в К. в птолемеевское и римское время.

После арабского завоевания Египта (641) К. входил в Арабский халифат вплоть до 1517, когда Египет был захвачен армией турецкой Османской империи ; К. был разрушен.

Лит.: Baines J., Málek J. Atlas of Ancient Egypt. Oxford, 2000. P. 111; Kemp B. Ancient Egypt: Anatomy of Civilization. London, 1989. Р. 64—91; Wilkinson R. The Complete Temples of Ancient Egypt. London, 2001. Р. 151—152; Idem. The Complete Gods and Goddess of Ancient Egypt. London, 2003. P. 115—117.