КАДЕШ

КАДЕШ - древний город в Сирии.

Ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с го­ро­ди­щем у Телль-Не­би-Мен­да (близ современного города Хомс, Западная Си­рия). Из­вес­тен с середины II-го тысячелетия до н. э. по кли­но­пис­ным и египетским (ие­рог­ли­фичным и изо­бра­зи­тель­ным) ис­точ­ни­кам. Важ­ный ме­ж­ду­народный тор­го­вый и стра­те­гический пункт на пе­ре­крёст­ке пу­тей из Егип­та в Северную Си­рию и Ма­лую Азию, а так­же че­рез Тад­мор (Паль­ми­ра) к реке Ев­фрат, пред­по­ло­жи­тель­но сто­ли­ца не­боль­шо­го го­су­дар­ст­ва амо­ре­ев, воз­мож­но, центр куль­та бо­ги­ни Куд­шу, со­пос­тав­ляе­мой с Ас­тар­той, Анат и египетским Хат­хор.

Ар­хео­ло­гические рас­коп­ки французской (М. Пе­зар, 1921-1922 годы) и английской (П. Парр, 1970-1980-х годы) экс­пе­ди­ций. По­се­ле­ние с не­оли­та , в начале II-го тысячелетия до н. э. ста­но­вит­ся го­ро­дом (изу­ча­лась сис­те­ма ка­зе­ма­тов). В середине XV века до н. э. - центр зна­чительной ан­ти­еги­пет­ской коа­ли­ции не­сколь­ких го­су­дарств Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья (по египетским тек­стам - «330 стран»), раз­гром­лен­ной Тут­мо­сом III при городе Ме­гид­до . За­тем, во вре­мя мно­го­численных войн Тут­мо­са III, его вой­ска два­ж­ды под­хо­ди­ли к Кадешу, ра­зо­ря­ли его ок­ре­ст­но­сти, но взять кре­пость не уда­ва­лось, воз­мож­но, из-за во­енной под­держ­ки со сто­ро­ны Ми­тан­ни.

В один из по­след­них по­хо­дов фа­рао­на егип­тя­не за­хва­ти­ли Кадеш, про­ло­мив кре­по­ст­ную сте­ну (при штур­ме от­ли­чил­ся во­ин Аме­нем­хеб, ос­та­вив­ший над­пись о сво­их под­ви­гах в гроб­нич­ной био­гра­фии). До Эх­на­то­на Кадеш ос­та­вал­ся под вла­стью Егип­та. С конца XIV века Кадеш на­хо­дил­ся в за­ви­си­мо­сти от Хетт­ско­го цар­ст­ва. По­след­ний фа­ра­он, взяв­ший Кадеш, - Се­ти I (в 1921 году в Кадеше най­де­на пли­та с его изо­бра­же­ни­ем пе­ред египетскими и си­рий­ски­ми бо­га­ми). Но уже его сы­ну Рам­се­су II при­шлось вновь вое­вать с хет­та­ми за Восточное Сре­ди­зем­но­мо­рье.

Вто­рой по­ход ца­ря за­вер­шил­ся около 1286 года до н. э. бит­вой при Кадеше, опи­сан­ной и изо­бра­жён­ной на сте­нах нес­коль­ких египетских хра­мов и в па­пи­ру­сах («По­эма Пен­тау­ра»). Это бы­ло круп­ное и кро­во­про­лит­ное сра­же­ние: егип­тя­нам про­ти­во­стоя­ли вой­ска хет­тов и их со­юз­ни­ков (около 3,5 тыс. ко­лес­ниц, 35 тыс. пе­хо­тин­цев), воз­глав­ляе­мые ца­рём Му­ват­тал­ли­сом. Об­ма­ну­тый за­слан­ны­ми к не­му де­зин­фор­ма­то­ра­ми, Рам­сес II по­пал в ок­ру­же­ние пре­вос­хо­дя­щих сил про­тив­ни­ка, но спас­ся, воз­звав к бо­гу Амо­ну и про­явив чу­де­са храб­ро­сти. Ис­ход бит­вы был не­од­но­знач­ным: толь­ко че­рез 16 лет, около 1270 года, сто­ро­ны за­клю­чи­ли мир­ный до­го­вор, скре­п­лён­ный позд­нее ди­на­стическим бра­ком фа­рао­на и хетт­ской ца­рев­ны.

XIV-XIII века - вре­мя рас­цве­та Кадеша (рас­ко­па­ны баш­ня и кре­по­ст­ная сте­на, боль­шие со­ору­же­ния и административные зда­ния, сре­ди на­хо­док - кли­но­пис­ные таб­лич­ки с име­нем ца­ря Ник­ма-ад­ду и др. В XII-IX веках, ви­ди­мо, по­сле на­ше­ст­вия «на­ро­дов мо­ря», на­сту­пил упа­док Кадеша, в VIII-VII веках здесь, су­дя по ар­хео­ло­гическим на­ход­кам, на­хо­дил­ся ас­сирийский гар­ни­зон. По­сле раз­гро­ма Ас­си­рии Кадеш, ве­ро­ят­но, по­па­дал в за­ви­си­мость от Но­во­ва­ви­лон­ско­го цар­ст­ва, т. к. упо­ми­на­ет­ся в но­во­ва­ви­лон­ских ис­точ­ни­ках. В начале III века до н. э. при Се­лев­ке здесь бы­ла ос­но­ва­на Лао­ди­кея Ли­ван­ская. Название «Ка­дас» со­хра­ни­лось в арабских тек­стах до Но­во­го вре­ме­ни.

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