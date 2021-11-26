КАДЕШ
КАДЕШ - древний город в Сирии.
Отождествляется с городищем у Телль-Неби-Менда (близ современного города Хомс, Западная Сирия). Известен с середины II-го тысячелетия до н. э. по клинописным и египетским (иероглифичным и изобразительным) источникам. Важный международный торговый и стратегический пункт на перекрёстке путей из Египта в Северную Сирию и Малую Азию, а также через Тадмор (Пальмира) к реке Евфрат, предположительно столица небольшого государства амореев, возможно, центр культа богини Кудшу, сопоставляемой с Астартой, Анат и египетским Хатхор.
Археологические раскопки французской (М. Пезар, 1921-1922 годы) и английской (П. Парр, 1970-1980-х годы) экспедиций. Поселение с неолита, в начале II-го тысячелетия до н. э. становится городом (изучалась система казематов). В середине XV века до н. э. - центр значительной антиегипетской коалиции нескольких государств Восточного Средиземноморья (по египетским текстам - «330 стран»), разгромленной Тутмосом III при городе Мегиддо. Затем, во время многочисленных войн Тутмоса III, его войска дважды подходили к Кадешу, разоряли его окрестности, но взять крепость не удавалось, возможно, из-за военной поддержки со стороны Митанни.
В один из последних походов фараона египтяне захватили Кадеш, проломив крепостную стену (при штурме отличился воин Аменемхеб, оставивший надпись о своих подвигах в гробничной биографии). До Эхнатона Кадеш оставался под властью Египта. С конца XIV века Кадеш находился в зависимости от Хеттского царства. Последний фараон, взявший Кадеш, - Сети I (в 1921 году в Кадеше найдена плита с его изображением перед египетскими и сирийскими богами). Но уже его сыну Рамсесу II пришлось вновь воевать с хеттами за Восточное Средиземноморье.
Второй поход царя завершился около 1286 года до н. э. битвой при Кадеше, описанной и изображённой на стенах нескольких египетских храмов и в папирусах («Поэма Пентаура»). Это было крупное и кровопролитное сражение: египтянам противостояли войска хеттов и их союзников (около 3,5 тыс. колесниц, 35 тыс. пехотинцев), возглавляемые царём Муватталлисом. Обманутый засланными к нему дезинформаторами, Рамсес II попал в окружение превосходящих сил противника, но спасся, воззвав к богу Амону и проявив чудеса храбрости. Исход битвы был неоднозначным: только через 16 лет, около 1270 года, стороны заключили мирный договор, скреплённый позднее династическим браком фараона и хеттской царевны.
XIV-XIII века - время расцвета Кадеша (раскопаны башня и крепостная стена, большие сооружения и административные здания, среди находок - клинописные таблички с именем царя Никма-адду и др. В XII-IX веках, видимо, после нашествия «народов моря», наступил упадок Кадеша, в VIII-VII веках здесь, судя по археологическим находкам, находился ассирийский гарнизон. После разгрома Ассирии Кадеш, вероятно, попадал в зависимость от Нововавилонского царства, т. к. упоминается в нововавилонских источниках. В начале III века до н. э. при Селевке здесь была основана Лаодикея Ливанская. Название «Кадас» сохранилось в арабских текстах до Нового времени.