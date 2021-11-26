ЕГИПЕТ ДРЕВНИЙ-VIII

Часть 8. Птолемеевский Египет (332—30 до н. э.). Ссылки на другие части см. в конце статьи.

Большая часть времени от завоевания Александром Македонским и до включения Е. Д. в состав римского государства в 30 до н. э. получила название эпохи Птолемеев, или Лагидов — по династии эллинистических монархов, которая правила с 305/4 до н. э.

В ноябре 332 до н. э. Египет занял Александр Македонский. В Мемфисе он, видимо, совершил ритуалы, связанные с принятием египетского царского сана, и затем отправился в оазис Сива в Ливийской пустыне, рассчитывая, что оракул храма Амона-Ра (Зевса-Аммона), который давно знали и почитали эллины, признает его сыном бога, согласно египетским представлениям о природе царей. По пути туда (видимо, в январе 331 до н. э.) на побережье Средиземного моря вблизи поселения Ракотис он основал Александрию Египетскую. Признанный сыном бога в оазисе Сива, Александр в Мемфисе возвестил об этом всему эллинскому миру, заложив основу своего царского культа, и затем весной 331 до н. э. покинул Египет.

Александр был лоялен к египетским обычаям и религии, однако доверил управление страной Клеомену из Навкратиса, который изобретательно выкачивал из нее средства и, кроме того, вел строительство Александрии. После смерти Александра летом 323 до н. э. фараонами были формально признаны сначала его сводный брат Филипп Арридей (323—317 до н. э.), а затем его сын от брака с Роксаной Александр IV (317—316 до н. э.). Реальной же властью обладал сатрап Египта Птолемей , сын Лага, который получил также в управление область Кирены и Ливии и скоро повел дело к обособлению своих владений от созданной Александром мировой державы. Казнив Клеомена и проявив благожелательность к египетским культам, Птолемей стал популярен у египтян. Около 321 до н. э. Птолемей перехватил у регента всей державы Пердикки направлявшийся в Македонию погребальный кортеж Александра и похоронил его набальзамированное тело в Мемфисе (затем его перенесли в Александрию). Этот демарш, подчеркнувший преемственность между Александром и Птолемеем, вызвал карательный поход регента на Египет в 320 (первая война диадохов ), кончившейся неудачей. Затем совещание диадохов в Трипарадейсе подтвердило власть Птолемея над Египтом. В 315—311 до н. э. Птолемей вместе с Селевком, Кассандром и Лисимахом вел войну против сторонников единства державы Аргеадов — Антигона Монофтальма и его сына Деметрия (третья война диадохов). Осенью 312 до н. э. Птолемей и Селевк победили Деметрия в битве при Газе, и Птолемей занял Вост. Средиземноморье, однако в 311 был вытеснен оттуда. Заключенный в том же году мир фактически признал независимость владений Птолемея (под формальной властью Александра IV, убитого двумя годами позже). В 305—304 до н. э. Птолемей одновременно с Селевком принял царский титул, в ответ на аналогичную акцию Антигона. В Египте, столицей которого с конца 310-х до н. э. стала Александрия, начала править македонская династия Птолемеев , или Лагидов (305/4—30 до н. э.).

В 301 до н. э., после гибели в битве при Ипсе Антигона, Птолемей I получил часть его владений — Вост. Средиземноморье, кроме его северной части (так называемую Келесирию). Северную и центральную Сирию получил его союзник Селевк I, и она стала центром основанной им державы Селевкидов. Соприкосновение здесь владений двух держав стало одной из причин так называемых Сирийских войн между ними. Другой их причиной была борьба держав за земли и форпосты в Малой Азии. В 290-е до н. э. Птолемей I захватил Кипр и Памфилию, в 280-е стал протектором так называемого Союза несиотов («островитян») — полисов Киклад в южной части Эгейского моря. Владения Птолемея за пределами Египта не были единым целым, но их сеть покрывала обширные морские пространства, причем его связи с местными полисами подкреплялись помощью им; так, прозвище «Сотер» («спаситель») он, видимо, получил от родосцев, поддержав их во время осады их города Деметрием. Птолемей I или, может быть, его сын Птолемей II (282—246 до н. э.) в ходе так называемой войны за сирийское наследство (ок. 280—279) с сыном Селевка I, Антиохом I приобрел южное побережье Малой Азии от Киликии до Карии; эти владения сохранились за Птолемеем II во время 1-й Сирийской войны (274—271 до н. э.). В это же время Птолемей II установил влияние в Ионии, в Балканской Греции (союз с Афинами и Спартой) и даже в регионе Причерноморья (Византия). В так называемой Хремонидовой войне (267—261 до н. э.) он пытался лишить Македонию влияния в Греции, но потерпел неудачу. В 260—253 до н. э. в ходе тяжелой 2-й Сирийской войны он сократил свое присутствие в Эгеиде, потерял Памфилию и Киликию, но затем вступил в неожиданный союз (видимо, против Македонии) с Антиохом II (тот развелся со своей первой женой Лаодикой, чтобы жениться на дочери Птолемея II Беренике). После смерти обоих царей в начале 246 до н. э. сестра Птолемея III (246—222 до н. э.) — вдова Антиоха II отстаивала права на престол своего сына, оспаривавшиеся Лаодикой и ее сыном Селевком II Каллиником. В ходе 3-й Сирийской войны (так называемой войны Лаодики; 246—241 до н. э.) маленький наследник Антиоха II был убит, Птолемей III сам заявил о наследовании селевкидских владений, занял Сирию и продвинулся в Месопотамию вплоть до Вавилона, однако остановился из-за восстания в самом Египте. В итоге Селевк II был признан царем, а дом Птолемеев оказался на пике могущества (он приобрел крепость Селевкию-в-Пиерии в Сирии, вернул все владения в Малой Азии, получил плацдармы во Фракии и в районе Геллеспонта).

Общество эллинистического Египта , сложившееся при первых Птолемеях, хорошо изучено благодаря обилию документов на папирусе. В Египте было мало полисов (Навкратис, возникший еще при XXVI династии; Александрия, население которой достигло к концу III в. до н. э. 300 тыс. человек, и Птолемаида в Среднем Египте), но греки и македоняне достаточно широко селились вне полисных структур, на хоре (сельскохозяйственной территории, обрабатываемой местными жителями). Важнейшим институтом их корпоративного сплочения был царский культ. Около 290 до н. э. Птолемей I учредил в Александрии, где покоилось тело Александра, его культ, отправлявшийся сменяемыми ежегодно жрецами-эпонимами (по их именам, наряду с годами царствований, датировались грекоязычные, а позднее демотические документы). Затем «богами» эпонимного культа стали Птолемей II и его сестра и жена Арсиноя II («боги-Адельфы», т. е. брат и сестра; Арсиноя после своей смерти около 270 получила еще особый культ, отправлявшийся жрицей-канефорой — «носительницей корзины»), Птолемей III и Береника II («боги-Эвергеты», т. е. благодетели), Птолемей I и его жена Береника I («боги-Сотеры» при Птолемее IV) и далее все новые представители династии. Культ не просто царя, а царской четы был похож на почитание в позднем Египте Осириса и Исиды (в III в. до н. э. оно было перенесено в греческую среду в культе бога Сараписа в Александрии); но создание в его рамках эпонимного жречества воспроизвело модель официальных культов греческих полисов. «Общиной», культом которой было почитание Александра и членов династии Птолемеев, было, видимо, все греко-македонское население птолемеевского Египта.

Земля Египта, теоретически находившаяся в собственности царя, на практике делилась на «царскую» и «уступленную» — владения вельмож (так называемые дары — например, поместье знаменитого своим хозяйственным архивом диойкета Аполлония) и клерухов (военных поселенцев). Под контролем государства была и храмовая («священная») земля. Интенсификация экономики Египта под властью Птолемеев была невелика: техника обработки земли оставалась в основном той же, что во времена фараонов. Но централизация экономики сказалась на жизни населения Египта положительно: за III в. до н. э. его численность выросла с 3 до 4 млн человек. К рубежу III—II вв. до н. э. Египет страдал от аграрного перенаселения, которое, видимо, стало главной причиной посдедовавшего кризиса.

Элиту государства Птолемеев составляли греки и македоняне, занимавшие основные посты в администрации и войске. Развитие при дворе Птолемеев в Александрии культуры и науки (поэзия Аполлония Родосского и Каллимаха, астрономические достижения Аристарха Самосского и Эратосфена и т. д.) было, скорее, новым качеством эллинской культуры, нежели плодом ее синтеза с культурой Египта. В целом птолемеевское государство охраняло в первую очередь интересы греков и македонян; в этих условиях египтяне обращались порой к апологии древности и богатства собственной культуры. Именно эту задачу выполнял труд по истории Египта Манефона Севеннитского, созданный, видимо, в первой половине III в. до н. э.

В середине 240-х до н. э., в разгар 3-й Сирийской войны, в Египте разразилось восстание, очевидно, инициированное местной элитой под антиптолемеевскими лозунгами. После этого Птолемей III приложил усилия, чтобы доказать египтянам легитимность своей власти с помощью интеграции эпонимного культа с традиционным почитанием царей в египетских храмах и широкого строительства в них (в Фивах, на острове Филэ, в храме Хора Бехдетского в Эдфу и др.).

При Птолемее IV Филопаторе («любящем (своего) отца»; 221—204 до н. э.) начался кризис государства Птолемеев. Победа в 4-й Сирийской войне (219—217 до н. э.), начавшейся с нападения молодого селевкидского царя Антиоха III на Селевкию-в-Пиерии и Келесирию, была достигнута в решающей битве при Рафии (июнь 217) благодаря включению в войска, вопреки традиции, 20-тысячного египетского контингента. По итогам войны Птолемей IV потерял только Селевкию-в-Пиерии; однако, как считал греческий историк Полибий, роль египтян в победе подтолкнула их затем к мятежам. В конце III в. до н. э. на хоре распространился анахоресис (бегство крестьян в ненаселенные районы от налогов и повинностей); местами (особенно в Дельте) шла партизанская война против птолемеевских властей. Двор Птолемея IV, занятый пышными празднествами, уделял этому недостаточно внимания. В 206—186 до н. э. на юге Египта (в Фиваиде) существовало сепаратистское образование во главе с царями-египтянами Хоруннефером и Анхуннефером.

При Птолемее V Эпифане («явленном (боге)»; 204—180 до н. э. в ходе 5-й Сирийской войны (202—194/3 до н. э.) Антиох III отобрал у Египта Келесирию и малоазиатские владения; большинство плацдармов Птолемеев во Фракии и Эгеиде достались Македонии. После войны дочь Антиоха III Клеопатра I вышла замуж за Птолемея V. Именно в честь этого царя в 196 до н. э. был составлен Розеттский декрет, ставший основой дешифровки Ж.-Ф. Шампольоном египетской письменности. Преемниками Птолемея V стали его дети: Птолемей VI Филометор («любящий мать»; 180—145 до н. э.) и его соправители с конца 170-х — Клеопатра II (также жена своего брата) и Птолемей VIII. В ходе 6-й Сирийской войны (170—168) Антиох IV вторгся в Египет и, видимо, пытался установить в 168 до н. э. соправление со своим племянником Птолемеем VI. На помощь Египту пришли римляне: посол Гай Попилий Ленат потребовал от Антиоха IV вывести войска и, в ответ на просьбу о времени на раздумье, очертил вокруг царя круг, заявив, что ждет ответа прежде, чем тот из него выйдет. В 164 Птолемей VIII (известный также под культовым именем Эвергет II и прозвищем Фискон — «Толстяк») захватил единоличную власть, но был низложен и вытеснен в отданную ему во владение Кирену в Ливии. Там, в обиде на своих родичей и соправителей и на киренцев, покушавшихся на его жизнь, он первым из эллинистических монархов завещал свои владения на случай бездетности Риму. После смерти Птолемея VI он вернулся к власти в Египте, разделив ее с Клеопатрой II — теперь его женой; кроме того, он вступил в брак и с ее дочерью от Птолемея VI и собственной племянницей Клеопатрой III. Однако в конце 130-х до н. э. между ними начались жестокие раздоры. Мир в династии был восстановлен в конце 120-х до н. э.; но на исходе II в. до н. э. междоусобицы начались между братьями Птолемеем IX (116—107, 88—81 до н. э.) и Птолемеем Х (107—88 до н. э.). Последний сначала вытеснил своего брата из Египта в Кирену и на Кипр, затем был сам изгнан александрийцами и умер в Малой Азии, вновь завещав свои владения Риму.

В египетском обществе II в. до н. э. сохранялась напряженность: был распространен анахоресис, вспыхивали восстания под антиптолемеевскими лозунгами (Дионисия Петосараписа ок. 165 до н. э., Харсиесе в Фивах ок. 130 до н. э.). Чтобы погасить недовольство и вернуть бежавших земледельцев, Птолемеи периодически объявляли амнистии за долги по налогам (так называемые эдикты филантропа). Во II в. до н. э. Птолемеи подчеркивали свое качество легитимных фараонов: совершали регулярные визиты в Мемфис, проявляли особое внимание к культу священного быка Аписа, возобновили храмовое строительство. Во внешней политике Египта большой, но кратковременный успех в борьбе с Селевкидами снискал в 145 до н. э. Птолемей VI: вмешавшись в борьбу внутри их державы, он возвел на его престол своего ставленника Деметрия II , но вскоре погиб, и Селевкиды вновь обрели самостоятельность. В 103—101 до н. э. в ходе противостояния экспансии Хасмонеев Птолемей Х получил возможность оккупировать Палестину, но не использовал ее, опасаясь римского вмешательства.

В 81 до н. э., после краткого правления римского ставленника Птолемея XI, царем стал побочный сын Птолемея IX — Птолемей XII Авлет («Флейтист», получивший прозвание из-за любви к музыке и агонам; 80—51 до н. э.). Его легитимность оспаривалась не только из-за происхождения, но и из-за завещания Птолемея Х в пользу Рима. За аннексию Египта Римом выступали популяры; Кирена была под контролем Рима с начала I в. до н. э., а в 75 до н. э. стала его провинцией. Птолемей XII стремился урегулировать отношения с Римом: ему помогал лидер оптиматов Цицерон, но официально его легитимность была признана (видимо, за огромную взятку) в 60 до н. э. законом, проведенным триумвирами. Вскоре после этого (58 до н. э.) Рим аннексировал Кипр, и возмущение в Александрии заставило Птолемея XII бежать в Италию. В Египет он вернулся с помощью римских войск в 55 до н. э. и вскоре сделал соправительницей свою дочь от брака с египтянкой Клеопатру VII — главную фигуру египетской политики 40—30-х I в. до н. э. Широко известны ее поддержка со стороны Юлия Цезаря в противостоянии с братом, Птолемеем XIII, последовавшая затем близость и союз с Цезарем, а после с Марком Антонием . Сын Клеопатры от Цезаря (Цезарион; род. в 47 до н. э.) стал ее соправителем; а в 30-е до н. э. Марк Антоний пытался, опираясь на Египет, создать в Вост. Средиземноморье и Малой Азии обширное эллинизированное государство.

Поражение Антония в морской битве при Акции (31 до н. э.), оккупация Египта Октавианом (30 до н. э.) и гибель Клеопатры стали концом не только династии Птолемеев, но и, по мнению многих историков, эпохи эллинизма. Римские принцепсы были равнодушны к политической и религиозной традиции Египта и, как правило, не придавали значения своему статусу фараонов. Это, а также усилившаяся эллинизация уклада жизни египтян, привели к быстрому разложению их традиционной культуры.

Лит.: Ранович А. Б. Эллинизм и его историческая роль. М.–Л., 1950. С. 167—230; Пикус Н. Н. Царские земледельцы (непосредственные производители) и ремесленники в Египте III в. до н. э. М., 1972; Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. М., 1982. С. 29—58, 139—170; Литвиненко Ю. Н. О «колониальном» сельском хозяйстве в птолемеевском Египте // Вестник древней истории. 1996. № 4. С. 17—28; Koenen L. The Ptolemaic King as a Religious Figure // Images and Ideologies: Self-Definition in the Hellenistic World. Berkeley – Los Angeles – London, 1993; P. 81—113; Hölbl G. A History of Ptolemaic Empire. London – New York, 2001; Huss W. Ägypten in der hellenistischer Zeit, 332—30 v. Chr. München, 2001; Ancient Alexandria Between Egypt and Greece. Leiden — Boston, 2004; Manning J. G. The Last Pharaohs: Egypt Under the Ptolemies, 305—30 B.C. Princeton, 2009.