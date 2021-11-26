ЕГИПЕТ ДРЕВНИЙ-II На чтение: 1 минута

Часть 2. От Древнего царства до I Переходного периода. Ссылки на другие части см. в конце статьи. Библиография - см. часть 6 ​.

Периодизация истории Е . Д. в целом следует этапам его политического состояния: от централизованного государства (рубеж IV—III тысячелетия до н. э.) до потери независимости; часть этапов делится также на «царства» и «переходные периоды» (см. далее). Представление о последовательности и длительности правлений базируется на египетских «царских списках» , Палермском камне и Туринском папирусе . Идея «династического» членения истории заимствована у Манефона (III в. до н. э.), разделившего известных ему царей Египта (и тем его историю) на 30 правящих династий. Периодизация додинастики (предшествующей I «исторической» династии Манефона) основана на реконструкции археологических культур Юга и Севера.

Додинастический Египет (5500— 3050/3000 до н. э.). Более 98 % эксплуатации человеком долины Нила приходится на эпоху первобытности, археологически выявленную лишь на рубеже XIX—XX вв. Этот «неизвестный Египет» открыли раскопки У. Фл. Питри (1853—1942) тысяч погребений в Накаде (Средний Египет). В силу уникального географического расположения (на стыке Азии и Африки, прародины человечества) Египет служил «мостом» для миграций человеческих популяций по крайней мере, в течение последних 1,5 млн лет, но археологически пребывание человека просматривается в нем лишь с позднего палеолита. В VII—VI тысячелетиях до н. э. очередной период гипераридности, затронувшей Сев. Африку и Аравийский п-ов, вызвал волны миграции из саванн (постепенно превращавшихся в пустыни и с V тысячелетия до н. э., видимо, обезлюдевших) к Нилу: сначала на его притоки, по мере их высыхания — на берега. Для неолита долины, известного с середины VI тысячелетия, стали характерны процессы «нилозации» (т. е. адаптации бывших охотников-собирателей-рыболовов к оседлой жизни на берегах Нила) и неолитизации (переходу к производящему хозяйству). Причины отставания последнего (в соседней Палестине известного уже с X—IX тысячелетий до н. э.), как и локализация исходных для него очагов доместикации диких растений и животных, продолжают обсуждаться. В Нижнем и Верхнем Египте сложились два типа культур — результат роли, которую играли в процессе неолитизации два разных региона — Восток на севере и Сахара на юге.

Неолит севера известен хуже (в силу трудности проведения в Дельте исследований). В Дельте древнейшим крупным (до 16 тыс. человек) неолитическим поселением считается Меримда Бени-Салама (район Каира; 5000—3100 до н. э.). Жители выращивали зерновые (эммер, ячмень), бобовые, лен, разводили овец, коз и свиней. Их погребения почти лишены инвентаря — особенность, характерная для всего Нижнего Египта. Для комплекса Маади (район Каира; 4000—3200 до н. э.), продвинувшегося позднее во «внутреннюю» Дельту (Миншат Абу Омар, Телль эль-Фара’ин (Буто) и др.), наряду с сельским хозяйством (земледелие, скотоводство, одомашненный осел как «транспортное» средство) характерна металлургия меди, а также общая «торговая» ориентированность экономики (связи с Передней Азией, Верхним Египтом). В целом нижнеегипетские культуры (известные в основном по периферии Дельты) выглядят эгалитарными и изолированными; с середины IV тыс. до н. э. обнаруживают нарастающее влияние верхнеегипетской культуры; в результате их взаимодействия в конечном счете создалась смешанная культура с доминированием южной.

Неолитические культуры Верхнего Египта обнаруживают большую преемственность. В ранней Фаюм А (ок. 5500/5000—4400 до н. э.) скотоводство (козы, овцы, свиньи) и земледелие (ячмень, эммер, лен) уже являлись основой жизни. Культура Бадари (с 4500 до н. э.), известная по десяткам поселений и некрополей, свидетельствует о расслоении общества: выделении элитарных частей кладбищ; неравномерность в распределении додинастической «роскоши» (бусин из меди и бирюзы, гребней из слоновой кости, косметических ложечек и палеток (пластинок) для растирки краски для глаз (зеленой из малахита и черной из галены) и др.); иной, чем в Дельте, статусной ориентированности погребальной культуры, а также контактах бадарийцев с «внешним» миром (Красным морем, Синаем, крайним Югом). В начале IV тыс. до н. э. ее сменила ведущая земледельческая традиция Накада, доходящая до появления единого государства. Ее особенность — динамичная экспансия из центра (района будущего Луксора): в фазе Накада (I) (или амратской; ок. 4000—3500 до н. э.) она достигала Абидоса на севере и I порога на юге; в Накаде (II) (или герзейской, ок. 3500—3150 до н. э.) соответственно Дельты и II порога (Нубии). Для герзейской фазы характерны новые материалы и технологии в металлургии, обработке камня, производстве и декорировании керамики (в том числе, «герзейский» мотив — многовесельные серповидные ладьи, — все еще неоднозначный в интерпретации).

Ключевой фактор фазы — возвышение (на фоне общего роста числа и плотности земледельческих поселений) крупных центров – средоточия специализированных производств и ремесел, обмена и зарождавшейся торговли, а также информации. В Е. Д. (в отличие от современного ему Шумера) не сложилось условий для развития их в систему самоуправляющихся городов-государств, тем не менее они сыграли важную роль в процессе образования государства. К концу периода в Верхнем Египте известны три крупнейших центра, во многом определившие дальнейший ход додинастической истории: Абидос с его некрополем, хранящем «ключи» от додинастической и раннединастической истории Египта, процветающая Накада и Иераконполь , важнейший культовый центр почитания бога-сокола Хора. В Нижнем Египте с ними в известной степени сравнимы Буто и Телль эль-Фарха. На их элитарных некрополях выявлены огромные погребения, с помещениями для богатых жертв (сосудов с вином, маслом и др.), погребальным инвентарем из экзотических материалов (серебра, золота, ляпис-лазури и др.,) и «символами власти» (в том числе церемониальными булавами). Комплекс артефактов свидетельствует о формирующейся власти, выделении из слоя правящей элиты локальных правителей — протоцарей, управлявших протоцарствами. Предположительно, Иераконполь был столицей ранней верхнеегипетской политии, предшествовавшей объединению страны.

Безымянные додинастические протоцари (условные Ка, Ири Хор, Скорпион, U-j и др.), археологически выявленные лишь в XX в., ныне группируют в династию 0 (а иногда еще более раннюю 00). Не исключено, что «нулевые» цари связаны лишь хронологически (как правившие до 3000 до н. э., возможно, одновременно в разных областях). Их борьба за контроль над торговыми путями, источниками сырья, за гегемонию над плодородной долиной с ее ограниченной территорией, за политическую власть была содержанием финальной фазы Накада (III) (иначе преддинастической/или династии 0;3150—3000 до н. э.), завершившейся c объединением Египта в «двуединое» централизованное государство. Процесс объединения не до конца понятен: предложенные за сто лет модели («ирригационная» (К. Виттфогель), военная (M. Хоффман), торговая (К. Кёлер), экологическая, «продовольственная» и др.) лишь расширяют возможности его интерпретации. Очевидно лишь, что объединение стало результатом длительного (несколько поколений?), поэтапного (?), возможно, неоднократного (?) и, несомненно, немирного процесса.

Одним из главных свидетельств объединения остается двусторонняя коммеморативная палетка из граувакки с многосюжетным изображением и именем царя Нармера (из так называемого Main Deposit — см. Иераконполь ). Обнаруженную более столетия назад (D. Quibell, F. Green, 1898), ее продолжают интерпретировать. Согласно распространенной (но не единственной) концепции, на палетке изображено покорение Дельты Нармером — первым общеегипетским царем. Одна из «вековых» проблем египтологии — его имя. В позднейшей египетской и греческой традиции царь-объединитель носит имя — Мин (егип.)/Менес (греч.). Однако «первенство» Нармера ныне подтверждает находка экспедиции Германского археологического общества (руководитель Г. Дрейер), сделанная в 1988 в некрополе в Умм эль-Ка’аб, — оттиск цилиндрической печати с именами всех царей I династии, перечень которых открывает Нармер. Таким образом, по крайней мере, в глазах своих современников, именно он был первым правителем Египта. Можно предположить, что Мин — его личное имя.

Таким образом, между 3200 и 3000 до н. э. в Е. Д. в пределах гигантского речного бассейна сложилось древнейшее в мире централизованное территориальное государство. Фундамент в его основание заложила эпоха додинастики, в которой уже получили оформление многие из узнаваемых признаков древнеегипетской цивилизации, определявшие ее политические, религиозные, художественные и др. особенности на протяжении последующих трех тысяч лет. Многие из додинастических артефактов несут на себе узнаваемые черты царской иконографии (короны, типы одеяния; «бородка», отличающая носителя от людей; символы власти, сцены триумфа и ритуалов, присутствие «царских» божеств — Хора, Сета, Хатхор и др.), канонического стиля в искусстве, а также начала главного изобретения и признака цивилизации — письменности. Древнейшими ее образцами ныне считаются «бирки» элитарной гробницы «протоцаря» с условным (по археологическому «квадрату» находки) именем U-j (некрополь Умм эль-Ка’аб, 3200 (?) до н. э.), с примитивными, но узнаваемыми знаками, уже имеющими фонетическое значение (см. Иероглифика ).

Раннее царство (ок. 3000/2890 — 2890/2689 до н. э.). Царства — условное название эпох (как правило, длительных) централизованного управления Египтом, в отличие от кратких переходных периодов его полицентризма и нестабильности. В 400-летнее Раннее царство выделяется правление двух первых общеегипетских династий (которых Манефон называл тинисскими по их происхождению). Хотя известны имена всех их царей, история этого периода известна плохо (правление II династии — одна из самых «темных» страниц во всей египетской истории).

Уже при Нармере/Мине в стратегически важной точке («стыке» Дельты и долины) была заложена крепость Инеб-хедж (букв. «Белые стены»), которая позднее называлась Мен-нефер, греч. Мемфис . К искаженному греками названию храма его верховного бога Птаха (егип. Хут-ка-Пта — «Подворье(?)-души-Птаха») и восходит, предположительно, греческое название «Айгюптос» (и наше «Египет»). В итоге политико-административный центр государства сместился с отдаленного Юга на Север, в Мемфис («баланс» Обеих Земель, как называли его египтяне), откуда первые цари начинали контролировать колоссальную (особенно в сравнении с номовыми политиями Месопотамии ) территорию. В Мемфис перемещались царские чиновники, с середины II династии и тинисские цари, появилась царская резиденция, в мемфисском «предместье» Саккаре — царский некрополь, рядом с ним — огромные гробницы- мастабы высшей служилой знати, которые долго принимали за царские.

Почти на весь период растянулся процесс упрочнения тинисского государства, оформления аппарата управления и поиски его оптимальных форм. Представления о его структуре основаны лишь на названиях ведомств и должностей чиновников, известных в основном по оттискам печатей и резным «сюжетным» палеткам, включающим минимум знаков иероглифического письма (переживавшего этап становления и предполагающего в большей степени интерпретацию изобразительного текста, чем его прочтение).

По ним известно существование большого царского хозяйства с пашнями, виноградниками, пастбищами, ремесленными мастерскими, а также хозяйств царских вельмож и чиновников, которые, видимо, получали из него обеспечение. Характер Раннего царства реконструируется также по погребальной архитектуре Абидоса и Саккары. Известны огромные царские гробницы с погребальными камерами, многочисленными кладовыми с необходимыми «запасами» (для жизни на «том свете»), окруженные сопровождающими погребениями. По крайней мере, в одном случае (при гробнице царя I династии Джера) их возможно идентифицировать как массовые (380 человек) человеческие жертвоприношения.

Раннее царство — время начального оформления царской власти, ее идеологии, конструирования царского имени-титулатуры — концентрированного выражения концепции царственности. В законченном виде (в Древнем царстве, с V династии) титулатура включала пять элементов (личное имя и четыре, получаемых при интронизации), выстроенных в определенном порядке (закрепленном лишь в Среднем царстве).

Начиная с I династии, цари были носителями главного царского имени-титула Хор, обозначавшего царя как земное воплощение древнейшего воинственного божества (в рамках базового царского мифа — главного антагониста Сета, бога хаоса и раздора, см. Египта Древнего мифология и религия ). У царя Дена, самого значительного из I династии, впервые появился титул «нисут-бити» (усл. «царь Верхнего и Нижнего Египта»); Джет первым изображен в двойной государственной короне, которая, как и упомянутые титулы, просуществовала до конца Е. Д. Особенность хоровых имен этих раннединастических правителей — их агрессивный характер, характерный для архаических культур: к примеру, (Хор) Нармер — букв. «Свирепый Сом», (Хор) Аха — «Боец», (Хор) Джер — «Хват», (Хор) Ден — Простиратель («Долгорукий»?) и др. Древнейшие царские имена вписывались в прямоугольник (серех), изображавший стилизованный фасад дворца с фигурой Хора наверху; с III династии — в кольцо (картуш), символ вечности и магической защиты, с удлинением царских имен-титулов, «вытянувшееся» в овал.

Внешнеполитические события этого периода почти не известны. Весь тинисский период, вероятно, заняло утверждение границ и, как следствие, войны с окружавшим долину племенным миром (ливийцами, азиатами). О сути внутридинастических проблем можно лишь догадываться. Драматический конфликт (?) пришелся на правление двух последних царей II династии. На оттиске печати Перибсена вместо Хора изображен Сет (его главный антагонист), увенчанный лишь белой (верхнеегипетской короной). На серехе его преемника Хасехемуи присутствуют одновременно Хор–Сет в двойных (общеегипетских) коронах. В надписи на вотивном сосуде, посвященном Хасехемуи в храм Иераконполя, сообщается о покорении им «северного врага» (Дельты?) и колоссальном числе убитых (47 209 человек). Не исключено, речь идет о «перевороте» и войне (тогда самой кровопролитной в истории Египта), итогом которой стало повторное (?) объединение Верхнего Египта и Дельты.

Правление Хасехемуи знаменовало рубеж в египетской истории и культуре: после него начиналась эпоха Древнего царства, «век пирамид», что, однако, не означало перерыва династической линии: сын Хасехемуи, Нечерихет (более известный в истории как Джосер ) стал царем III династии и новой эпохи.

Древнее царство (2686—2160 до н. э.): «век пирамид» . С окончательным перемещением центра в Мемфис началось 500-летнее правление мемфисских династий (III—VIII) — Древнее (иначе Старое) царство. Его начальный период (династии III—VI, 2686—2181 до н. э.) стал временем создания одного из самых стабильных и экономически процветающего египетского государства, деятельность которого характеризуется несколькими важными достижениями: в области государственного строительства, монументальной архитектуры и создания искусственной ирригации как системы.

Египет этого времени жил в медно-каменном веке, тем не менее его сельское хозяйство, основанное на плодородии земли и ирригации и контролируемое государством, позволяло достичь экономического прогресса. В Египте применялась «бассейновая» (накопительная) ирригация, суть которой — удержание паводковых вод, заливавших (самотеком, по причине уклона берегов к пустыне) пашни. Со временем она совершенствовалась созданием систем каналов и подготовленных водоемов, но, видимо, лишь в рамках отдельных областей. Бассейновая система обеспечивала влажность пашни на весь вегетационный период, позволяя выращивать один урожай зерновых (ячменя и пшеницы) в год. Применяемая с IV тысячелетия до н. э., она просуществовала до середины прошлого века, когда разливы Нила стали регулироваться плотинами. С середины II тысячелетия до н. э. для «подъема» воды для полива садов-огородов использовался шадуф (вид колодезного «журавля»), позднее (в Птолемеевском Египте) — архимедов винт. Огромное значение, которое придавалось ирригации, очевидно по изображениям царей (начиная с додинастического «Скорпиона»), участвующих в ритуале ежегодного «открытия» каналов.

В Египте сложилась особая форма правления — деспотия (от греч. δεσπότŋς —«господин», «хозяин»). Египетских царей иногда называют фараонами — термином, который восходит к иносказательному обозначению царя, появившемуся лишь в середине II тысячелетия до н. э. (егип. пер-аа — букв. «дом большой», «дворец»). Фактически страна уподоблялась огромному «дому царя», имуществом (землей, водой, скотом, сырьем, людьми) которого он владел и распоряжался как верховный правитель. Хотя наряду с государственным (царским) хозяйством и связанным с ним храмовым, существовали также частные хозяйства (принадлежащие царским вельможам и чиновникам), они образовывались за счет царских дарений и их правовой статус служит предметом долгих дискуссий. Владения вельмож («дом собственный», prω nj d-t) включали унаследованное имущество, которым они распоряжались, и «служебное», в распоряжении которым были ограничены. От эпохи Древнего царства известно лишь единичное свидетельство о факте покупки земли крупным вельможей у «многих горожан». Государство в Е. Д. «растворило» в себе сельскую общину (повсеместно на Древнем Востоке игравшую важную роль), существование которой проступает лишь в фискальных целях. Сложилась государственная форма эксплуатации собственного населения, положение которого характеризовалась разной степенью несвободы.

Египетский централизованный бюрократический аппарат управления — один из древнейших; он был громоздким, двухступенчатым (в столице и номах) и «двойным» (отдельные ведомства имелись как в Верхнем, так и в Нижнем Египте); включал ряд «министерств» — палаты серебра (сокровищницу), зерна, скота, рабочих рук, Севера и Юга (ведавших внешней политикой) и др. Аппарат, известный главным образом по должностям и карьерам чиновников, дает ограниченное представление о его механизме и структуре. Главная особенность — концентрация управления в Мемфисе, при дворе, и родственная связь с царским домом: высшие должности занимала элита — многочисленные царские родственники, главы областей (номархи), верховное жречество. Характерная черта — возможность совмещения должностей разного характера и уровня. Высшие должности были сопряжены с получением огромного «служебного» обеспечения (обычно земли, людей для ее обработки, скота и др.), а также соответствующего должности пищевого рациона (натуральным эквивалентом еще отсутствовавших денег). Рассчитанное согласно норме довольствие получали все — министры, жрецы, воины на марше и др. В представлении египтян именно должность являлась самым надежным обеспечением существования. Деятельность аппарата обнимала все сферы жизни государства и подданных: от организации производства (продуктов, изделий ремесла, добычи сырья и др.), общественных работ (на каналах, дорогах, пирамидах и т. п.) и распределения (материалов, рабочих рук, натуральных продуктов).

Причастность к бюрократическому аппарату предполагала грамотность, потому владение письмом являло ключевой фактор в управлении государством. Карьера писца в глазах рядового египтянина представлялась верхом служебной лестницы, и писцы (при грамотности населения, оцениваемой египтологами обычно в пределах 1—5 %) были уважаемыми и обеспеченными людьми. Грамоту изучали в школах, обычно при храмах; в «школьных поучениях», которые сочиняли жрецы-учителя и переписывали на черепках или табличках ученики, настойчиво повторялось, что должность писца «больше, чем любая должность, и нет ей равной в Египте».

Характерная черта деспотии — обожествление верховного владыки, в Е. Д. достигла грандиозных масштабов. С древнейших времен царь считался земным воплощением солнечного бога-сокола Хора, позднее, с возвышением другого солнечного божества — Ра (начиная с правления V династии) стал считаться также его сыном-наследником, «младшим солнцем». Вокруг царя (живого и мертвого) сложился культ общегосударственного поклонения, одним из высших и сложнейших (в теологическом плане) выражений которого были грандиозные пирамиды .

Древнее царство именуют «эпохой пирамид», имея в виду, что они были не только самыми большими рукотворными объектами ландшафта, но и гигантскими «государственными предприятиями» (Т. А. Н. Уилкинсон). На строительстве и в последующем обслуживании пирамиды была занята армия рабочих, чиновников, писцов, жрецов, слуг, охраны. Вместе с пирамидой основывались новые хозяйства; произведенное в них стекалось в район расположения пирамиды и перераспределялось между усопшими царями (в виде жертвоприношений), их жрецами, а также обслуживающим персоналом. Строительство совершенствовало организацию труда (в том числе принуждения), учета, контроля и управления этим механизмом; определяло размеры штата, выстраивало систему распределения продуктов. Фактически строительство способствовало выстраиванию бюрократического аппарата и тем самым собственно государства. Государство в Е. Д. не только строило пирамиды, но и само «строилось» пирамидами. В эпоху Древнего царства пирамиды выступали одной из главных движущих сил процесса государствообразования.

Первая каменная (60-метровая) пирамида была сооружена в Саккаре для фараона III династии Джосера (2667—2648 до н. э.), ныне одного из самых знаменитых царей Египта. Предположительно, ее начинали строить в виде каменной мастабы, которая позднее приобрела шестиступенчатую форму; при том отдельные конструктивные детали, как и материал (камень) уже начинали использоваться в погребениях его предшественников. Архитектором пирамиды был прославленный верховный сановник Имхотеп , позднее обожествленный. Вокруг пирамиды было создано огромное, сложно организованное культовое пространство для совершения важнейших государственных ритуалов, в том числе царского хеб-седа — теоретически 30-летнего (нередко нерегулярного) юбилея правления царя, подтверждавшего его витальные силы, легитимность, а также территориальную целостность страны.

Начиная с правления Снофру (2613—2494 до н. э.), царя IV династии, пирамида принимает четырехгранную форму, что является свидетельством дальнейшего архитектурного прогресса. Снофру принадлежало наибольшее количество пирамид: известны три его колоссальные гробницы (в Медуме и две — «Наклонная» и «Красная» — в Дахшуре). Однако апогей пирамидостроения — как с точки зрения их масштабов, так и завершенности идеи припирамидного комплекса — связан с тремя поколениями царей той же династии. В Гизе возвышаются гигантские пирамиды Хуфу (греч. Хеопс, 146 м), его сына Хафра (греч. Хефрена) и Менкаура (греч. Микерина); напротив второй возвышается вырубленный в скале 20-метровый Большой Сфинкс (предположительно, с лицом Хафра).

В конце правления IV династии положение в стране осложнилось; затраты на гигантское строительство и жесткая централизация власти обостряли социальные противоречия. Геродот, ссылаясь на египетскую традицию, свидетельствует о недоброй памяти, которую хранили египтяне об этих царях. В известной сказке о фараоне Хуфу и чародеях (сохранившейся в позднейшем рар. Westcar) говорится о том, как супруга жреца Ра, зачав от самого бога (явившего себя в облике ее супруга), родила трех сыновей, ставших, по предначертанию богов, основателями следующей, «солнечной» династии. Предположительно, в этой фольклорной форме нашел отражение факт насильственного смещения с трона некогда могущественной IV династии.

Воцарение V династии (2494—2345 до н. э.) сопровождалось изменениями в концепции царской власти: ее стали связывать с идеей непосредственного происхождения царя от верховного солнечного бога Ра. Имя Ра стали включать в имя-титулатуру фараона, который выступал «младшим» (по отношению к Ра) Солнцем. Начиная с царя Униса (2375—2345 до н. э.) появилось новшество — записи на стенах пирамид магическо-ритуальных формул, получивших условное название Тексты пирамид — древнейшее собрание текстов, связанных с обретением посмертного существования.

Одна из обсуждаемых проблем — численность и статус строителей пирамид. Геродот (живший примерно на 2 тыс. лет позже Хуфу) сообщает (II, 124), что 10 лет строилась дорога, по которой таскали каменные глыбы, и 20 лет — сама его пирамида, на строительстве которой трудились 100 тыс. человек, сменяясь каждые 3 месяца. Если считать цифру суммарной, получается, что одновременно на стройке было занято 20—30 тыс. человек, что согласуется с расчетами современных ученых. Находка в 1990-х в районе Гизы поселения и погребений строителей, кажется, окончательно решила вопрос об их статусе: это было население, призываемое на государственные работы и получавшее содержание. Они работали отрядами по 2 тыс. человек, делившимися на более мелкие единицы. Кроме них трудилось множество профессиональных мастеров-ремесленников, занимавших более высокое положение. Показательно, что их погребения располагались вблизи пирамиды, т. е. в сакральном, с точки зрения египтян, пространстве.

Последний значительный царь VI династии (и Древнего царства) Пепи II (2278—2184 до н. э.) взошел на трон шестилетним ребенком и занимал его 94 года. Его правление оказалось самым долгим в египетской истории, а возраст стал для египтян символом желаемого долголетия. Однако к концу жизни он правил фактически распадавшимся государством. Его пирамида в Саккаре — последнее значительное сооружение Древнего царства. Пепи II сменила череда эфемерных «мемфисских» царей VII и VIII династий (2181—2160 до н. э.). У Манефона они безымянны; его ремарка, что «VII династия состояла из 70 мемфисских царей, правивших 70 дней» (Fr. 3) воспринимается родом метафоры. С последними царями VIII династии некогда мощное «мемфисское» царство фактически перестает существовать, при том что Мемфис оставался важнейшим политическим, религиозным и культурным центром Египта.

Причины крушения Древнего царства (лишь на первый взгляд стремительного и неожиданного) объясняются прежде всего непроизводительными затратами на строительство пирамид (которых известно около сотни) и неэффективностью правления престарелого Пепи II. Однако симптомы обнаруживались много раньше: ослабление централизованного управления страной и потеря преимуществ, которые оно давало. Высшие государственные должности, за несколько поколений ставшие наследственными, обеспечили их носителям в центре и на местах полунезависимый статус. Обозначившееся уже с V династии возвышение провинциальных центров породило центробежные тенденции и разрыв хозяйственных связей между частями государства, при этом центр политической, хозяйственной и культурной жизни неуклонно перемещался в провинции. Об этом свидетельствуют мастабы местных номархов: их сооружали не вблизи столичных царских пирамид, но на «малой» родине. Исследования последних десятилетий подчеркивают также роль катастрофического изменения климата (похолодание и, как следствие, череда низких разливов и опустынивание), отметившего завершение к середине XXIV в. до н. э. периода климатического оптимума в Африке и Передней Азии.

Одно из возможных свидетельств этого — «Пророчество Неферти», известнейший литературный памятник, принадлежавший популярному жанру «псевдопророчеств» (дошедший в позднейшей копии, хранящейся в Эрмитаже). Оно сохранило вложенное в уста мудреца (вымышленного современника царя Снофру) описание хаоса и анархии в Е. Д.: возможно, оно присутствуют в тексте отчасти в силу законов жанра, отразило воспоминание о реальных потрясениях, пережитых Е. Д. в конце Древнего царства: «Пуста Река Египта, переходят ее пешком. Будут искать воду для ладьи, чтобы плыла она, но ее дорогой станет берег… Будет ввергнута земля в несчастье из-за отсутствия еды».