ДЖОСЕР

Джосер (Джесер; Djeser, Zoser; др.-егип. Dśr); грецизированное (у Манефона) Τóσορθρος) - позднее имя (тронное?), под которым вошел в мировую историю древнеегипетский царь III династии, владелец знаменитой Ступенчатой пирамиды в Саккаре.

Современникам, однако, он был известен под своим другим («хóровым»?) именем — Нечерихет (букв. «Божественный утробой», т.е. плотью). Тождество носителей этих имен окончательно подтвердилось лишь находкой (С. Н. Wilbour в 1889) на нильском о. Сехель так называемой Стелы голода, содержавшей, полное имя-титулатуру царя — Нечерихет Д.

Судя по археологическим свидетельствам последних десятилетий (оттискам печатей в гробничном контексте царских некрополей Абидоса (G. Dreyer, 1992) и Саккары), Нечерихет Д., несомненно, был сыном последнего (и самого значительного) царя II династии (2890—2686 до н. э.) Хасехем(уи) и царицы Нимаатхеп (по одной из версий, его второй супруги, игравшей ключевую роль в переходный от II династии к III период). Известная гипотеза (T. А. Н. Wilkinson) делает Нечерихета Д. к тому же прямым преемником отца и, следовательно, основателем III династии (2686—2613 до н. э.) и 500-летнего Древнего царства в целом (см. Египет Древний ). Поскольку гипотеза не вполне согласуется с позднейшими (рамессидскими) «царскими списками», ставящими Нечерихета Д. лишь на второе место после царя Небка (возможно, его брата, о котором мало что известно), —«проблема первенства» остается открытой. Тем не менее Нечерихета Д. обычно считают если и не фактическим, то реальным основателем эпохи Древнего царства — одной из поворотных точек древнеегипетской истории. В Туринском папирусе (XIII в. до н. э.) писец выписал его имя красными «чернилами», скорее всего, выделяя особое место, которое тот занимал в памяти египтян. О правлении царя Нечерихета Д. известно немного. Согласно Манефону (fr. 11,2) он правил 29 лет, Туринскому «списку» — 29/30 (что, видимо, ближе к действительности). Наскальные надписи Синая сообщают об организации царем (регулярных?) военных экспедиций к северной границе за минеральными ресурсами (бирюзой и медью) и борьбе с кочевниками.

Известен Нечерихет Д., однако, прежде всего своей шестиступенчатой 60-метровой гробницей, которая доминирует на столичном мемфисском некрополе на плато Саккара. Это не только первая каменная древнеегипетская пирамида, но и первое в мире каменное монументальное архитектурное сооружение. Ступенчатая пирамида, созданная по замыслу и под руководством Имхотепа (жреца, гениального зодчего, прославленного мудреца, врачевателя, впоследствии обожествленного), — много больше, чем погребальное сооружение (хотя и гигантское): это сложный комплекс наземных и подземных помещений, а также организованного культового пространства, выражающих идею сакральности фигуры царя и царской власти. Объем работ, затраченных на строительство, демонстрирует колоссальные изменения в организации и функционировании государства и общества, произошедшие в Египте в начале Древнего царства.

Лит.: Лауэр Ж.-Ф. Загадочные египетские пирамиды. М., 1966; Arnold Diet. Building in Egypt. Pharaonic Stone Masonry. Oxford, 1991. P. 79—101; The British Museum. Dictionary of Ancient Egypt / (Eds.) I. Shaw, P. Nicholson. London, 1995. Р. 87; Clayton P. Chronicle of the Pharaohs. The Reign-By-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt. London, 1994. P. 47; Dodson, A., Hilton, D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London, 2004. P. 48; Lehner M. The Complеte Pyramids. Cairo, 1997. P. 84—93; Wilkinson T. A. H. Early Dynastic Egypt. London—New York, 1999. P. 83—95.