АСУАН ДРЕВНИЙ На чтение: 1 минута

Древнеегипетский город на восточном берегу Нила , у северного рубежа I порога, тесно связан с о-вами Нила, особенно о. Элефантина.

Греч. Συήνη, др.-егип. swnw, воможно, из swn — «торговать». А. — символ и граница южных пределов Египта Древнего в течение большей части его истории. С начала образования египетского государства и до римского времени — важный военный и торговый форпост на пути в Нубию (см. Куш ); в греко-римскую эпоху — центр административного контроля над сев. частью Нубии (см. Мероэ ). Важный культовый центр почитания местной триады (Хнум—Сатет—Анукет); в гре­ко-римскую эпоху — культа Исиды с центром на о. Филэ. А. — главный источник ценнейшего строительного материала — гранита; следами экспедиций по его добыче являются карьеры на обоих берегах Нила, а также сотни наскальных надписей , оставленных участниками. На западном берегу (в Куббет эль-Хава) известны скальные гробницы провинциальных правителей А., содержащие важнейшие «автобиографии» с описаниями походов в Нубию.

Автор статьи: Головина В.А.

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