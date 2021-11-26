АМЕНХОТЕП СЫН ХАПУ

АМЕНХОТЕ́П СЫН ХАПУ - древнеегипетский вельможа, современник Аменхотепа III, достигший вершин чиновной карьеры.

Начав с должности писца, стал главным царским архитектором («начальник всех работ царя») и ближайшим советником царя. Руководил возведением нескольких огромных храмов, в том числе в Солебе (южная точка Египта, Северная Нубия ), а также заупокойного храма Аменхотепа III в Ком эль-Хетан - самого большого сооружения в Западных Фивах, от которого уцелели лишь так называемые колоссы Мемнона. Аменхотеп удостоен беспрецедентных почестей при жизни - установления двух своих статуй в храме Амона в Карнаке (надписи на них воссоздают биографию Аменхотепа) и собственного заупокойного храма (самый большой нецарский) рядом с храмом самого Амехотепа III в Западных Фивах.

Cлава Аменхотепа росла после его смерти: часовни Аменхотепа воздвигнуты в храмах царицы-фараона Хатшепсут (в Деир эль-Бахри) и богини Хатхор (в Деир эль-Медина, при Птолемеях). Аменхотеп был обожествлен подобно другому великому архитектору и мудрецу древности Имхотепу (около 2600 года до н.э.), строителю пирамиды Джесера . В греко-римское время почитался как бог медицины, сравнимый с греческим Асклепием.