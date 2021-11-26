ВЕЗУВИЙ На чтение: 1 минута

ВЕЗУВИЙ (лат. Vesuvius) - вулкан в Кампании на берегу Неаполитанского залива.

Высота Везувия составляет 1277 м. С древних времен на склонах вулкана жили люди и возделываляс виноград, чему способствовал характер почвы. После извержения в VII в. до н.э. Везувий считался потухшим, но 24 августа 79 г. н.э. произошло новое сильное извержение, в результате чего были уничтожены города Помпеи, Стабии и Геркуланум . После этого извержения неоднократно повторялись (202, 472 и 512 гг.), но ни одно не было настолько опасным.

Ну склонах Везувия и его окрестностях произошли многие важные события римской истории. В 340 г. до н. э. на нем принес себя в жертву в соответствии с древним обычаем devotio Публий Деций Старший. Он это сделал для того, чтобы добиться победы римлян над латинами. В 73 г. до н. э. Спартак набирал здесь войска из своих приверженцев. В 552-553 г. н.э. невдалеке от Везувия в битве на Молочной горе (mons Lactarius) против византийского войска под командованием Нарсеса пал последний вождь остготов Тейя.