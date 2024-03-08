СПАРТАК

Спартáк ( древнегреч. Σπάρτακος, лат . Spartacus) (? — 71 до н. э.) — вождь восстания рабов и бедноты в Италии в 74/73–71 до н. э. Родом фракиец, возможно, из племени медов. Воевал с римлянами, попал в плен, по другим данным, воевал в римских вспомогательных вой­сках, дезертировал и был обращен в гладиаторы. В 74/73 до н. э. с Криксом и Эномаем поднял восстание гладиаторов в Капуе, укрылся на Везувии и разбил отряд претора Клодия Глабра, после чего восстание распространилось по Кампании. С. овладел Нолой, Нуцерией, Фуриями, Метапонтом, после чего двинулся на север. Отделившийся от него отряд Крикса уничтожил претор Аррий. Сам С. одержал победы над консулами Геллием и Лентулом и вступил в Цизальпинскую Галлию , где разбил под Мутиной наместника Г. Кассия Вара, однако по неясным причинам он не стал покидать Италию. Его армия (якобы от 70 до 120 тыс. человек) состояла не только из невольников, но и из сельской бедноты, будучи при этом достаточно боеспособной. На пути к Риму С. победил объединенные силы консулов. Сенат назначил против него М. Лициния Красса . После серии боев с ним С. ушел на юг Италии и из Регия попытался переправиться на Сицилию, однако пираты обманули его, а суда самих повстанцев разметала буря. С. прорвал линию укреплений, возведенных Крассом, но часть его армии во главе с Ганником и Кастом отделилась и была уничтожена, сам же С. разбил отряд Скрофы. На выручку Крассу шли армии Гн. Помпея из Испании и М. Варрона Лукулла из Фракии. Однако Красс успел разгромить С. (по-видимому, в Апулии). Тело С. не нашли, остатки его армии уничтожил Помпей. Восстание С. иногда считают отголоском Союзнической вой­ны . Образ С. подвергся идеализации уже в Античности.

Лит. : Мишулин А. В . Восстание Спартака. М., 1936; Brisson J. P . Spartacus. Paris, 1959; Guarino A . Spartaco: analisi di un mito. Napoli, 1979; Brodersen K . Ich bin Spartacus: Aufstand der Sklaven gegen Rom. Darmstadt, 2010. А. В. Короленков.