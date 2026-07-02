Рабство в древнем Риме На заре истории Рима рабов было немного: древнегреческий историк Дионисий Галикарнасский утверждает, что в середине V в. до н. э. при общем населении 440 тыс. рабов вместе с вольноотпущенниками было всего около 50 тыс. При этом рабы (в основном ими становились военнопленные) были близки своим господам по языку, религии и культуре и потому жили вместе с господином, делали схожую с ним работу и были почти членами семьи.

На заре истории Рима рабов было немного: древнегреческий историк Дионисий Галикарнасский утверждает, что в середине V в. до н. э. при общем населении 440 тыс. человек, рабов вместе с вольноотпущенниками в Риме было всего около 50 тыс. При этом рабы (в основном ими становились военнопленные) были близки своим господам по языку, религии и культуре и потому жили вместе с господином, делали схожую с ним работу и были почти членами семьи.

Ситуация изменилась в результате победоносных римских завоеваний, пришедшихся на время поздней республики в II—I вв. до н. э. и первое столетие Римской империи - конец I в. до нашей эры. В рабы массово попадали пленные жители завоёванных стран, и на 4-5 миллионов свободных граждан в Италии теперь приходилось 2-3 миллиона рабов. Массовое рабство при этом позволило осуществлять знаменитые римские масштабные стройки, налаживать более серьёзное производство продуктов, одежды и оружия. Соответственно, это повышало спрос на рабов.

Жизнь раба в древнем Риме

В этот период раб был разновидностью "движимого имущества". Отношение римлян к рабам было как к домашним животным. Даже Марк Туллий Цицерон писал, что, согласно бытующему в Риме мнению, есть расы и народы, изначально предназначенные к рабству.

Рабы делились на сельских ( familia rustica ) и городских ( familia urbana ). При этом в каждом имении имелся управляющий из числа особо доверенных рабов, который следил за их работой, разбирал их ссоры и наказывал нерадивых. Для этого у управляющего был целый штат надсмотрщиков и мастеров. Ниже стояли специализированные группы рабов, причём в крупных имениях каждая такая группа делилась на декурии (десятки), во главе которых ставились декурионы.

Чтобы рабы исправно выполняли свои задачи, их кормили достаточно хорошо и много, хотя и далеко не самой лучшей пищей. Находки 2025 года, сделанные на территории виллы в пригороде Помпей, показывают, что рацион рабов составляли фрукты, бобы и зерновые. При этом раб на богатой вилле мог питаться лучше и регулярнее, чем свободный, но бедный римлянин. И работал, он, конечно же, намного больше. Самой тяжкой была доля рабов на мельницах (они ходили с доской на шее, не позволявшей им есть муку или тесто) и в рудниках, где работали, пока не умирали от и истощения. Если раб заболевал и его не могли вылечить, его отвозили на "остров Эскулапа" (бога медицины), где оставляли умирать.

Городские рабы жили получше, они внешне не отличались одеждой от римлян и даже имели возможность посещать термы (бани), театры и гладиаторские бои. Легче всех была участь рабов, служивших вне господского дома — на судах, в магазинах, заведующими мастерских. Поначалу рабы носили ошейники с именем владельца, но затем Сенат принял специальное положение и ошейники отменил – чтобы сами рабы не видели и не знали, насколько много их проживает в городе.

Долговое рабство

Любопытно, что помимо завоеваний и пиратства третьим источником поступления рабов было обусловленное "Законами двенадцати таблиц" право кредитора обращать в рабство не сумевшего расплатиться с ним должника. По закону, после истечения срока оплаты должнику давался ещё месяц льготы, после чего, если долг не уплачивался, кредитор получал право держать его в оковах у себя дома в течение 60 дней. За это время кредитор трижды выводил должника на рынок и объявлял сумму его долга. И если не находился кто-то, чтобы человека выкупить, он становился рабом, которого кредитор мог продать, но только за пределы Рима, туда, где не действовали римские законы. Согласно тем же "Законам двенадцати таблиц" отец имел право продать в рабство своих детей.

Однако в IV веке до н.э. в Риме приняли "закон Петелия", запрещавший обращать в рабство римских граждан. Римлянин, не сумевший оплатить долг и объявивший о своей несостоятельности лишался всего своего имущества в пользу кредитора, но личную свободу сохранял. Но были исключительные случаи, когда римлянин мог сделаться рабом за очень серьёзное преступление. Дело в том, что свободного римлянина за что угодно нельзя было отдать в руки палачей. Поэтому человека, осуждённого на казнь, формально переводили в разряд "рабов наказания" (лат. servi poenae ) и лишь потом казнили. Впрочем, впоследствии и здесь законы смягчили и таковых ссылали на рудники и в каменоломни.

В период завоевания римлянами Средиземноморья (II-I вв. до н.э.) долговое рабство снова стало массовым – но за счёт жителей покорённых стран, не сумевших уплатить высокие римские налоги или долги римским ростовщикам.

Работорговля

Работорговля в Риме была весьма выгодным бизнесом, которым не стеснялись заниматься и самые знатные римляне. Например, знаменитый сенатор Катон Старший (известный по своим словам "Карфаген должен быть разрушен") рекомендовал ради экономической выгоды скупать рабов и дрессировать их (например, обучая какому-то ремеслу) для последующей более выгодной перепродажи. Он же советовал продавать " старых быков, больной скот, хворых овец, старые повозки, железный лом, старого раба, больного раба и вообще всё ненужное" . Государство римское работорговлю поощряло и в накладе не оставалось: ввоз, вывоз и продажа рабов были обложены пошлиной.

Человеком раб юридически не считался: по закону Аквилия одинаково оценивалось нанесение ранения животному и рабу. Добровольные показания раба силы не имели, обвинённый раб не мог обратиться за защитой к народным трибунам. За вред или убыток, причинённый рабом, отвечал господин.

Разумеется, многие рабы хозяев своих ненавидели. При этом в случае убийства рабом своего господина предавали смерти всех рабов, живших с хозяином под одной крышей. Рабы восставали – самым грозным было восстание Спартака, в войске которого состояли до 120 тыс. человек, причём, не одних рабов, но и немалое число свободных "пролетариев", самых нищих из свободных граждан Рима.

Именно это побудило власти постепенно смягчать произвол рабовладельцев. Например, в Римской империи были введены законы, освобождающие рабов, о которых господа не заботились во время их болезни. Позднее введён запрет посылать рабов на публичные бои со зверями. Император Адриан запретил хозяевам убивать раба или сажать его в тюрьму. А император Антонин легализовал обычай, позволявший рабу искать спасения от жестокости господина в храме и в случае жестокого обращения дал право государству отнять раба и передать в другие руки. Он же запретил продажу детей и выдачу их в качестве залога при займе денег. Император Диоклетиан запретил свободному человеку продавать себя в кабалу за долги.

Как видим, рабство в Риме не было одинаковым во все эпохи, а претерпевало изменения в зависимости от решаемых Государством задач. Тем не менее, можно смело утверждать, что величие Рима и его достижения в значительной степени обязаны своим появлением труду миллионов рабов.