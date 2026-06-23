Третья пуническая война После полной победы во Второй Пунической войне достиг небывалого ранее могущества. Он провёл ещё две удачные войны. Сначала разгромил державу Селевкидов, заставив царя Антиоха Сирийского отдать все земли до Таврских гор и выплатить огромную контрибуцию – 15 тыс. талантов и ещё 500 талантов союзнику Рима пергамскому царю, которому Рим отдал и все отобранные у Селевкидов земли. Кроме того, Антиох отдал римлянам почти весь флот и боевых слонов. Затем Рим в Третьей Македонской войне полностью разгромил Македонию, которая как государство перестала существовать.

После полной победы во Второй Пунической войне достиг небывалого ранее могущества. Он провёл ещё две удачные войны. Сначала разгромил державу Селевкидов, заставив царя Антиоха Сирийского отдать все земли до Таврских гор и выплатить огромную контрибуцию – 15 тыс. талантов и ещё 500 талантов союзнику Рима пергамскому царю, которому Рим отдал и все отобранные у Селевкидов земли. Кроме того, Антиох отдал римлянам почти весь флот и боевых слонов. Затем Рим в Третьей Македонской войне полностью разгромил Македонию, которая как государство перестала существовать.

Казалось бы, время праздновать победу, но несмотря на победу во Второй Пунической войне и крайне выгодный мир, многие в Риме опасались, что быстро крепнущий торговый Карфаген не смирится с поражением и попытается, восстановив свои силы, отомстить победителю. В Риме лидер антикарфагенской партии сенатор Марк Катон Старший любое выступление на любую тему заканчивал словами "А ещё я считаю, что Карфаген должен быть разрушен!" . И в конце концов именно это мнение возобладало в Сенате. В Карфагене же у власти после поражения оказались олигархи, настроенные договариваться с Римом, лишь бы сохранить торговлю и богатеть.

Поэтому Рим, чтобы получить повод для войны, пошёл на хитрую провокацию. Его сторонник нумидийский царь Месанниса совершал набеги на карфагенские владения. При этом по условиям мира без разрешения Рима Карфаген ни с кем воевать не мог, Рим же такого разрешения, понятно, не давал. Наконец Карфаген не выдержал и начал войну с Мессанисой, что дало повод для войны Риму, в 149 г. до н.э. высадившему в Африке большую армию под началом консулов Мания Манилия и Луция Цензорина. Карфагенская верхушка всё ещё пыталась примириться, делая Риму уступки за уступками, но консулы тут же выдвигали ещё более тяжёлые условия. Они спнрва добились выдачи им заложников, потом оружия, и в итоге вообще потребовали, чтобы карфагеняне покинули свой город и переселились куда-нибудь не ближе 80 стадий до моря, чтобы исключить строительство флота и морскую торговлю. На это карфагеняне, конечно, пойти не могли и решили стоять насмерть. Даже женщины, согласно ряду свидетельств, обрезали себе косы, которые пошли на канаты для метательных машин. Начальство над ними принял полководец Гасдрубал Боэтарх. Началась Третья Пуническая война.

Первый штурм города провалился, и римляне вынуждены были перейти к правильной осаде, которая без особой пользы длилась 2 года. Но в 147 году до н.э. прибыл новый консул – Публий Сципион Эмилиан – сынубитого при Каннах Эмилия Павла, усыновлённый семейством Сципионов. Он прикрыл осаждённый город двумя рядами укреплений, отрезав Карфаген от подвоза продовольствия с суши, что вызвало бегство оттуда значительной части жителей. Остальные заперлись в городской цитадели Бирса. Сципион построил дамбу, пытаясь закрыть доступ в гавань и с моря, но осаждённые прокопали новый вход в гавань и даже построили какой-никакой флот, который, впрочем, проблему снабжения не решал.

Наконец, весной 146 года до н.э. римляне всё же проникли в город и начались уличные бои. На седьмой день боёв карфагеняне сдались, лишь отряд, состоявший из римских перебежчиков (которых ждала казнь) вместе с Гасдрубалом заперся в одном из храмов. В ходе боя сам Гасдрубал сдался, но семья его и многие соратники погибли в пожаре. Римляне разграбили город, взяв огромную добычу, а потом разрушили его и даже прошлись по месту, где он стоял, плугом (по одной из версий, засыпали это место солью, чтобы даже трава там не росла). Восстанавливать город было запрещено под страхом проклятия. Большую часть пленных продали в рабство. Уничтожение Карфагена – единственного мощного соперника в Средиземноморье - сделало Рим безусловным гегемоном всего средиземноморского побережья.

Впрочем, впоследствии сами римляне восстановили Карфаген, сделав его центром провинции Римской Африки. И сегодня на этом месте находится Тунис – столица одноимённого государства и популярный курорт.