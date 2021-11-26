ТРАЗИМЕНСКОЕ ОЗЕРО (лат. Trasimenus lacus)

Озеро в восточной Этрурии между городами Кортона, Перузия и Клузий.

Максимальная глубина – 6,7 м, площадь – 128 кв. км, максимальная ширина – 15,5 км. Оно имеет большое значение для сельского хозяйства и рыболовства северо-западной Умбрии. Береговая линия озера менялась, некогда оно простиралось до Перузии. Название озеро получило от Тразимены, отождествлявшейся с нимфой Агиллой, родившейся на холме Агелло, раньше островом в озере. Окрестности озера были рано освоены этрусками. 21 июня 217 г. до н.э. здесь произошла битва между карфагенским войском под предводительством Ганнибала и римлянами, которыми командовал консул Фламиний. Ганнибал заманил римское войско в ловушку и уничтожил его, Фламиний и 15 000 человек погибли, несколько тысяч попало в плен. Эта битва является одной из крупнейших засад в военной истории. Ее точное место в настоящее время не установлено.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев