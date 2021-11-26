САРДИНИЯ (др.-греч. Σαρδώ; лат. Sardinia)

Остров в Средиземном море, расположенный между Сицилией и Корсикой .

Площадь Сардинии составляет 24 090 кв. км, это второй по величине остров Средиземного моря. Рельеф Сардинии гористый, максимальная высота – 1834 м (г. Ла-Мармора). Климат острова в античности был не очень благоприятным, но земля была плодородна и богата пшеницей и фруктами, на пастбищах паслись овцы особой породы, похожие на коз, на острове были минеральные источники, солеварни и железные, медные и серебряные рудники. Особого упоминания заслуживают сардинский мед, отличавшийся особой горечью, и местное растение, похожее на сельдерей, которое обладало свойством искажать лицо при смехе, откуда произошло выражение «сардонический смех», встречающееся уже у Гомера (Od. XX, 300).

Заселение Сардинии происходит в эпоху неолита. Во II тыс. до н.э. жители острова поддерживали связи с минойским Критом и другими средиземноморскими культурами. В XV-VII вв. на Сардинии господствует нурагическая культура, которую принесли выходцы из восточного Средиземноморья. Свое название она получила по нурагам – башням высотой в 10-20 м в форме усеченного конуса. Происхождение сардов, обитателей острова нурагического периода, остается темным, возможно, они связаны с шардана – одним из народов моря, возможно, этрусками.

В VII в. до н.э. начинается финикийская колонизация Сардинии, были основаны города Бития, Нора, Сульх, Таррос. В 535 г. до н.э. Карфаген подчиняет остров, в 238 г. до н.э. его захватывает Рим. В 227 г. до н.э. была образована провинция Корсика и Сардиния. Римляне презирали сардов и рассматривали остров как захваченную землю, что приводило к постоянным бунтам и восстаниям вплоть до конца II в. до н.э. В римское время процветали города Каралис, Ольвия, Нора, Таррос, остров имел большое экономическое значение для Рима. В V в. н.э. Сардиния была захвачена вандалами , но позже Велизарий вернул ее в состав Восточной Римской империи.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев