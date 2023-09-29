Пунические войны

Пунические войны (264–146 до н. э.) — вой­ны Рима с Карфагеном за господство над Зап. Средиземноморьем. В начале III в. до н. э. сицилийские греки, не в силах справиться с экспансией Карфагена, обратились за помощью к римлянам. В 282 до н. э. греческий г. Мессана был захвачен италийскими наемниками мамертинцами. Правитель Сиракуз Гиерон II начал теснить мамертинцев, те же призвали на помощь карфагенян, которые заняли Мессану, что вызвало прямое неудовольствие римлян.

Первая П. в. началась в 264 до н. э. высадкой римских вой­ск на Сицилии, изгнанием карфагенян из Мессаны и освобождением г. Агригента. Римляне быстро создали военный флот. Первая морская победа была одержана консулом Дуилием при Милах. В 256 до н. э. консул Регул одержал морскую победу при Экноме и высадился в Африке. Однако в 255 до н. э. Ксантипп разбил римлян, а сам Дуилий попал в плен. Римляне потеряли сразу нескольких флотилий во время морской бури, но в 250 до н. э. одержали сухопутную победу при Панорме. В 248–242 до н. э. Гамилькар Барка одержал целый ряд побед на Сицилии. Однако в 242 до н. э. консул Лутаций Катул разгромил карфагенский флот при Эгатских о-вах. Гамилькар оказался отрезанным от Карфагена. Карфаген заключил мир, отказывавшись от Сицилии.

Вторая П. в. началась в 218 до н. э. Причиной вой­ны была экспансия Карфагена в Испании, в частности, Ганнибал захватил союзный римлянам г. Сагунт.

Со 100‑тысячным вой­ском Ганнибал устроил переход через Альпы, спустившись в долину р. По лишь с третью вой­ска. Стремительность и внезапность вторжения принесли ему ряд блестящих побед: при Тицино он разбил вой­ско Сципиона, при Требии уничтожил легионы Семпрония, затем, в апреле 217 до н. э., при Тразиментском озере разбил вой­ско Фламиния. Однако здесь пунийцы застряли надолго благодаря тактике диктатора Фабия Максима Кунктатора, избегавшего прямых сражений. Но в 216 до н. э. при Каннах Ганнибал разбил и уничтожил 80‑тысячное вой­ско, что вызвало панику в Риме. Однако он не сумел воспользоваться победой, а Фабий Максим разумно распорядился полученной передышкой. Ганнибал же обратил взоры к богатым городам юга Италии. Жители г. Капуи предали римский гарнизон, перейдя на сторону Ганнибала.

Но это был последний успех пунийца. В 214 до н. э. при г. Ноле Клавдий Марцелл нанес поражение одному из отрядов Ганнибала. В 212 до н. э. пал г. Сиракузы. Поход Ганнибала на Рим в 211 до н. э. не принес успеха. В 210 до н. э. П. Корнелий Сципион захватил в Испании г. Новый Карфаген, а в 207 до н. э. был разгромлен брат Ганнибала — Гасдрубал. Покорив Испанию, Сципион переправил римское вой­ско в Африку, а Ганнибал был вынужден уйти из Италии. В Африке он был разбит Сципионом в битве при Заме в 202 до н. э. Карфагеняне заключили мир на условиях отказа от Испании, выплаты римлянам 10 тыс. талантов и выдачи римлянам военного флота, слонов и Ганнибала. Тот бежал из Карфагена.

Третья П. в. была объявлена римлянами в 149 до н. э. из опасения возрождения величия Карфагена. Пунийцы отказались покинуть свой город и поселиться вдали от моря. Известны слова Катона Старшего , требовавшего разрушения Карфагена. Римляне осадили Карфаген, но только в 146 до н. э. Сципион Младший овладел городом, разрушив его до основания и продав в рабство выживших карфагенян.

Лит. : Cottrell L. Hannibal: Enemy of Rome. New York, 1962; Dorey T. A., Dudley D. R. Rome against Carthage: A History of the Punic War. New York, 1971; Ревяко К. А. Пунические вой­ны. Минск, 1988. Л. Л. Кофанов.