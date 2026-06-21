Первая пуническая война Война римлян с карфагенянами (пунами) просто не могла не начаться. Торговая морская империя Карфагена претендовала на полное господство в Средиземноморье, опираясь на сильный флот и своё богатство, позволявшее нанимать наёмников целыми племенами. Риму же, утвердившему своё господство на Аппенинском полуострове, отдать морскую торговлю Карфагену было недопустимо. А для этого требовался контроль над Сицилией и разделявшим её с Италией Мессанским проливом.

Война римлян с карфагенянами (пунами) просто не могла не начаться. Торговая морская империя Карфагена претендовала на полное господство в Средиземноморье, опираясь на сильный флот и своё богатство, позволявшее нанимать наёмников целыми племенами. Риму же, утвердившему своё господство на Аппенинском полуострове, отдать морскую торговлю Карфагену было недопустимо. А для этого требовался контроль над Сицилией и разделявшим её с Италией Мессанским проливом.

Сравнение военного потенциала. Рим располагал закалённым в боях войском, состоявшим из римских граждан и их союзников, а потому мотивация римлян была явно сильнее, чем у карфагенских наёмников. Однако Карфаген имел гораздо более сильную конницу на лучших конях, а также использовал боевых слонов. Поводом для войны стала поддержка Римом взбунтовавшихся кампанских наёмников ("мамертинцев"), захвативших на Сицилии город Мессану, который был отбит ориентировавшимся на Карфаген тираном Сиракуз Гиероном II. Римское войско Валерия Мессалы разбило соединённые силы карфагенян и сиракузцев, и после семимесячной осады взяли сильно укреплённый Акрагант. В итоге Гиерона вынудили заключить мир и отдать несколько малых крепостей. Карфагенский сенат заменил командовавшего на Сицилии Ганнона на Гамилькара Барку (отца знаменитого полководца Ганнибала).

Для борьбы с Карфагеном на море римляне начали массово строить флот (120 кораблей). Причём, уступая карфагенянам в мореходном деле, корабли свои строили как боевые платформы, позволявшие скорее сцепиться с врагом и пойти на абордаж, для чего изобрели специальный абордажный трап "ворон", зацеплявший "клювом" корабль противника. Терпев поначалу поражения, в 260 году до н.э. у мыса Милы римский флот под началом Гая Дуилия одержал первую победу, из 130 карфагенских судов потопив 14, повредив 30 и захватив 31. На суше тоже был успех: консул Луций Корнелий Сципион сначала без серьёзного сопротивления захватил о.Корсику, затем ещё и Сардинию, взяв хорошо укреплённый г. Ольбию (где был убит полководец Ганнон) и несколько новых городов на Сицилии.

Ободрённые успехом, римляне весной 257 года до н.э. решились высадиться в Африке, собрав 140-тысячную армию и флот из 330 кораблей. Одержав победу в морском сражении у сицилийского мыса Экном, они под началом Марка Регула и Луция Вульсона высадились в Африке. И вскоре консул Вульсон вернулся в Рим с богатой добычей и 27 тысячами освобождённых римских пленных, где ему устроили триумф. Тогда Сенат посчитал, что победа гарантирована и оставил Регулу лишь половину войска. Это обернулось катастрофой: войско Регула было разбито карфагенянами под командой спартанца Ксантиппа, сам он попал в плен, где и умер. К тому же в 253 года до н.э. сильнейшая буря уничтожила один за другим два римских флота.

На Сицилии удача поначалу сопутствовала Риму: они взяли города Термы и Панорм – у карфагенян на острове остался лишь Лилибей, который римляне осадили, но взять не смогли. Тем временем римский один флот под командой консула Публия Клавдия потерпел поражение у г. Дрепана: внезапно атаковавшие карфагеняне одержали свою самую большую морскую победу в войне – из 120 римских кораблей ушло лишь 27. Гамилькар же прочно утвердился на всё ещё принадлежащей карфагенянам части Сицилии.

Однако римляне тем и славились, что, даже потерпев поражение, не падали духом и изыскивали средство для победы. В Риме изъяв значительные средства у всех богатых граждан, построили новый флот из 200 кораблей и в марте 241 году до н.э. разгромили карфагенский флот при Эгатских островах, утопив 120 вражеских кораблей. Море оказалось в руках римлян, и теперь даже талантливый Гамилькар Барка понял, что Сицилию Карфагену не удержать. Итогом стал мир, по которому Риму отдали всю Сицилию с прилежащими мелкими островами и обещали в течение 10 лет платить контрибуцию в 3200 талантов. А тут ещёв самом Карфагене взбунтовались не получавшие плату наёмные войска, подавление восстания, для чего с Сицилии отозвали Гамилькара, потребовало 3 года и 4 месяца.

Гамилькар же и стоящая за ним партия сторонников войны с Римом стали готовиться к реваншу. Раз не получилось в Сицилии, Гамилькар, а затем его зять и преемник Гасдрубал, захватили весь юг и восток Испании, получив обширные владения, богатые серебряные рудники и создав (преимущественно из воинственных туземцев иберов) прекрасную армию, подчинявшуюся лично им. Таким образом, возможным становилось сухопутное вторжение карфагенян в Италию, от которого пока что удерживал только союзный договор Рима с греческими городамиСагунтом и Эмпориями, запрещающий карфагенянам переходить пограничую реку Эбро (Ибер). Но в том, что новой войны не избежать, не сомневался никто.