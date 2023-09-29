Нуманти́йская вой­на́

Нуманти́йская вой­на́ — вой­на (141–133 до н. э.) между римлянами и местным населением Испании, центральным событием которой была осада Нуманции, древнего города кель­тиберов. Первые военные конфликты между Нуманцией и римлянами относятся к началу II в. до н. э., в 153 до н. э. под стенами Нуманции потерпел поражение посланный подавить восстание кельтиберов Квинт Фульвий Нобилиор. В 141 до н. э. город был осажден консулом Квинтом Помпеем, который, после серии неудач, заключил с осажденными мир, который не был принят сенатом и который сам Помпей впоследствии отрицал. Сенат также не одобрил мирный договор, заключенный Тиберием Семпронием Гракхом в 137 до н. э. Нуманция была взята после восьмимесячной осады Сципионом Эмилианом; для этого он увеличил римское вой­ско до 60 тыс., блокировал город земляным валом. После взятия Нуманция была уничтожена, ее земли розданы соседним общинам, оставшиеся в живых жители проданы в рабство.

Лит .: Simon H. Roms Kriege in Spanien 154–133 v. Chr. Frankfurt am Main, 1962; Luik М. Der schwierige Weg zur Weltmacht. Roms Eroberung der Iberischen Halbinsel 218–19 v. Chr. Mainz, 2005. М. Н. Кириллова.