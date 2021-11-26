МЕТАВРСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Cра­же­ние ме­ж­ду рим­ски­ми и кар­фа­ген­ски­ми вой­сками во вре­мя 2-й Пу­ни­че­ской вой­ны (см. Пу­ни­че­ские вой­ны ) про­изо­шед­шее 24.6.207 до н. э. у р. Ме­тавр в Ум­брии (Ита­лия).

По­сле по­ра­же­ния при Кан­нах рим­ля­не су­ме­ли со­брать но­вую ар­мию, ко­то­рая на­нес­ла по­ра­же­ние вой­скам Кар­фа­ге­на в Си­ци­лии и Ис­па­нии. По­ло­же­ние кар­фа­ген­ской ар­мии Ган­ни­ба­ла в Ита­лии ухуд­ши­лось. В 208 до н. э. на по­мощь ей из Ис­па­нии вы­шло кар­фа­ген­ское вой­ско (ок. 30 тыс. чел.; 10 бое­вых сло­нов) под ко­манд. млад­ше­го бра­та Ган­ни­ба­ла Гас­д­ру­ба­ла . На­встре­чу ему вы­сту­пи­ла рим. ар­мия (св. 35 тыс. чел.) во гла­ве с кон­су­лом Мар­ком Ли­ви­ем, к ко­то­рой вско­ре при­сое­ди­нил­ся 7-ты­сяч­ный от­ряд кон­су­ла Гая Клав­дия Не­ро­на. Гас­д­ру­бал ре­шил ук­ло­нить­ся от сра­же­ния и про­дол­жить дви­же­ние в Юж. Ита­лию, но на ле­вом бе­ре­гу р. Ме­тавр кар­фа­ген­ская ар­мия бы­ла на­стиг­ну­та рим. кон­ни­цей и он был вы­ну­ж­ден при­нять бой. Сра­же­ние на­ча­ли кар­фа­ге­ня­не ата­кой на ле­вый фланг рим. ар­мии, но ощу­ти­мо­го ус­пе­ха не дос­тиг­ли. В хо­де боя Не­рон, от­ряд ко­то­ро­го на­хо­дил­ся на пра­вом флан­ге рим­лян, ча­стью сил со­вер­шил ма­нёвр и на­нёс удар во фланг и в тыл пра­во­го кры­ла про­тив­ни­ка, что ре­ши­ло ис­ход сра­же­ния – кар­фа­ген­ское вой­ско бы­ло ча­стью унич­то­же­но, ча­стью рас­сея­но (ок. 5,4 тыс. чел. по­па­ло в плен), Гас­д­ру­бал по­гиб. По­те­ри рим­лян со­ста­ви­ли ок. 8 тыс. уби­ты­ми и ра­не­ны­ми.

По­бе­да в М. с. по­зво­ли­ла рим­ля­нам пе­ре­хва­тить стра­те­гич. ини­циа­ти­ву в вой­не и по­ста­ви­ла в очень труд­ное по­ло­же­ние ар­мию Ган­ни­ба­ла, ко­то­рый был вы­ну­ж­ден от­сту­пить из Апу­лии и от­ка­зать­ся от ак­тив­ных дей­ст­вий.

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