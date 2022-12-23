МАГОНИДЫ Магониды — династия военных и политических деятелей Карфагена.

Магониды — династия военных и политических деятелей Карфагена . Около 545/535 до н. э. в результате длительной гражданской смуты к власти пришел полководец Магон (Μάγων, Mago). Он провел серию реформ, из которых известны расширение состава сената (формально — высшего государственного органа) и введение в армии дисциплины. После смерти Магона власть перешла в руки его сыновей — Гасдрубала (погиб в 490-х до н. э., командуя войсками на Сардинии) и Гамилькара (погиб в битве с греками у Гимеры на Сицилии в 480). Третье поколение М. (известно шесть представителей) совместно участвовало в управлении, но первенствующую роль играл Ганнон , сын Гамилькара (автор знаменитого описания экспедиции вдоль берегов Африки), который был главнокомандующим во время завоевательных войн 475—450 до н. э. в Ливии. Около середины V в. до н. э. М. были свергнуты и, вероятно, отправлены в изгнание, власть перешла к Совету ­104-х. В 409 до н. э. в связи с обострением ситуации на Сицилии М. Ганнибал (ум. в 406 до н. э.), а затем Гимилькон стали главнокомандующими, однако вследствие разгрома в 396 до н. э. карфагенской армии, осаждавшей Сиракузы , власть М. была окончательно свергнута. Возможно, М. также были Магон (II) и его сын Магон (III), полководцы и суффеты (правители) Карфагена в 396—375 до н. э. и 344 до н. э. В период своего правления М. занимали какое-то официальное положение, однако формальным источником их власти было избрание на должность полководца (Гасдрубал, сын Магона, избирался 11 раз).

Лит .: Hans L.-M. Karthago und Sizilien. Die Entstehung und Gestaltung der Epikratie auf dem Hintergrund der Beziehungen der Karthager zu den Griechen und den nichtgriechischen Volkern Siziliens. Hildesheim–Zurich–New York, 1983; Циркин Ю. Б. Карфаген и его культура. М., 1986. М. Ф. Высокий.