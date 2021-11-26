МАГОН БАРКА (лат. Mago) На чтение: 1 минута

Карфагенский политик и полководец, младший брат Ганнибала .

После начала II Пунической войны сопровождал Ганнибала при переходе через Альпы в Италию, командуя «Священной дружиной» – элитной конницей карфагенян. Принимал участие в битве при Требии (18 декабря 218 г. до н.э.) и возглавил атаку из засады на римлян, решившую исход битвы. После этого Магон был назначен Ганнибалом командующим пехотинцами и вместе с братом участвовал в битве при Каннах (2 августа 216 г.). После победы Ганнибал отправляет Магона в Карфаген с известием о победе и просьбой о дополнительных контингентах и деньгах. Несмотря на активное сопротивление антибаркидской партии во главе с Ганноном , Магон смог добиться пополнения войска пехотой, конницей и слонами и выделения значительных средств.

После поражения Гасдрубала при Дертозе, Магон был направлен в Испанию, где он сражался с 215 по 206 г. до н.э. После ухода Гасдрубала в 208 г. до н.э. на помощь Ганнибалу, Магон становится наместником Испании. В 206 г. он получил приказ карфагенского сената отправиться с войском морем в Италию. По пути он безуспешно попытался отвоевать Новый Карфаген и нанял солдат на Балеарских островах, часть которых отправил в Карфаген из-за вторжения Сципиона в Африку. Весной 205 г. до н.э. Магон высадился в Италии, занял Геную и попытался поднять этрусков на антиримское восстание. Летом 203 г. до н.э. он был разбит войсками Марка Корнелия и Квинтилия Вара, получил ранение в бедро и умер при возвращении в Африку у берегов Сардинии .

Иллюстрация : монета с изображением Магона. Серебро, Карфаген.