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ИНСУБРЫ
ИНСУ́БРЫ (лат. Insubres) - одно из кельтских племён.
Около середины VI века до нашей эры (по другим источникам, в IV веке до нашей эры) расселились в Северной Италии, в долине реки По, главный город - Медиолан (ныне Милан). Покорены римлянами в 222 году до нашей эры.
В 218 году до нашей эры во время 2-й Пунической войны инсубры восстали против Рима, перешли на сторону карфагенян и оказали им активную поддержку. Окончательно побеждены римлянами в 194 году до нашей эры и быстро романизованы. В 89 году получили латинское, в 49 году до нашей эры - римское гражданство.
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