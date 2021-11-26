ГАСДРУБАЛ
ГАСДРУБАЛ - карфагенский государственный деятель и полководец.
Политик демократической ориентации, популярный среди рядовых карфагенян. Зять Гамилькара Барки. Сопровождал его в испанском походе и с 229 года возглавлял карфагенские войска в Испании (50 тысяч пехоты и 6 тысяч конницы). Подчинил Карфагену испанские племена до реки Ибер (ныне Эбро); недалеко от серебряных рудников на юго-восточном побережье, на берегу удобной бухты, основал крепость и город Новый Карфаген (ныне Картахена). В 226 году подписал с Римом договор, по которому река Ибер стала северной границей карфагенских владений в Испании. Убит рабом-кельтом в отместку за казнь своего господина.