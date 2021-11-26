ГАСДРУБАЛ

ГАСДРУБАЛ​ - карфагенский государственный деятель и полководец.

По­ли­тик де­мо­кра­тической ори­ен­та­ции, по­пу­ляр­ный сре­ди ря­до­вых кар­фа­ге­нян. Зять Га­миль­ка­ра Бар­ки. Со­про­во­ж­дал его в испанском по­хо­де и с 229 года воз­глав­лял кар­фа­ген­ские вой­ска в Ис­па­нии (50 тысяч пе­хо­ты и 6 тысяч кон­ни­цы). Под­чи­нил Кар­фа­ге­ну испанские пле­ме­на до реки Ибер (ны­не Эб­ро); не­да­ле­ко от се­реб­ря­ных руд­ни­ков на юго-восточном по­бе­ре­жье, на бе­ре­гу удоб­ной бух­ты, ос­но­вал кре­пость и город Но­вый Кар­фа­ген (ны­не Кар­та­хе­на ). В 226 году под­пи­сал с Ри­мом до­го­вор, по ко­то­ро­му река Ибер ста­ла северной гра­ни­цей кар­фа­ген­ских вла­де­ний в Ис­па­нии. Убит ра­бом- кель­том в от­ме­ст­ку за казнь сво­его гос­по­ди­на.

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